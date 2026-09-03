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Легенда Києва: хто така пані Тетяна на Андріївському та чому її має відвідати кожна

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Майстриня дивує своїми роботами Новина оновлена 03 вересня 2026, 15:58
Майстриня дивує своїми роботами. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчата діляться емоціями від свого відвідування

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У соціальній мережі набирають популярність ролики з жінкою на ім’я Тетяна, яка працює прямо на Андріївському узвозі у Києві. Вона своїми руками створює гарні прикраси для зачісок та заплітає дівчатам волосся.

У соціальній мережі TikTok вже з’явилося багато подібних роликів. Дівчата зазначають, що неймовірно раді потрапити до Тетяни. Жінка вже встигла стати місцевою знаменитістю через свої чарівні роботи.

На опублікованих відео майстриня підбирає дівчатам зачіску і акуратно заплітає волосся, гартуючи його своєю прикрасою ручної роботи.

Варто зазначити, що Андріївський узвіз традиційно залишається однією з найпопулярніших туристичних вулиць Києва, де працюють художники, майстри та продавці виробів ручної роботи.

У коментарях під роликами дівчата розповідають, що Тетяна разом із дружиною протягом довгих років займаються створенням гарних аксесуарів.

У соцмережах розповіли про Тетяну на Андріївському узвозі, яка робить зачіски
Що в мережі говорять про Тетяну
Українки розповіли про роботи Тетяни на Андріївському узвозі
Коментарі про роботу Тетяни в соцмережах

Магазин знаходиться праворуч Андріївського узвозу, трохи не доходячи до Андріївської церкви. На тому місці буде невеликий прилавок, в якому працює популярна майстриня.

Як знайти продавця прикрас Тетяну на Андріївському узвозі
Як знайти Тетяну

Вартість одного з гребінців на відео – 400 гривень. Загалом ціни стартують від 200 гривень.

У мережі розповіли, скільки коштують прикраси у пані Тетяни на Андріївському узвозі
Скільки коштують прикраси

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що молодь божеволіє від очок у роговій оправі з 80-х. Скільки вони коштують і чому знову у тренді.

Теги:
#Київ #Зачіски #Андріївський Узвіз #Тетяна #Шпильки