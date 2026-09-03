Легенда Києва: хто така пані Тетяна на Андріївському та чому її має відвідати кожна

Дівчата діляться емоціями від свого відвідування

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У соціальній мережі набирають популярність ролики з жінкою на ім’я Тетяна, яка працює прямо на Андріївському узвозі у Києві. Вона своїми руками створює гарні прикраси для зачісок та заплітає дівчатам волосся.

У соціальній мережі TikTok вже з’явилося багато подібних роликів. Дівчата зазначають, що неймовірно раді потрапити до Тетяни. Жінка вже встигла стати місцевою знаменитістю через свої чарівні роботи.

На опублікованих відео майстриня підбирає дівчатам зачіску і акуратно заплітає волосся, гартуючи його своєю прикрасою ручної роботи.

Варто зазначити, що Андріївський узвіз традиційно залишається однією з найпопулярніших туристичних вулиць Києва, де працюють художники, майстри та продавці виробів ручної роботи.

У коментарях під роликами дівчата розповідають, що Тетяна разом із дружиною протягом довгих років займаються створенням гарних аксесуарів.

Що в мережі говорять про Тетяну

Коментарі про роботу Тетяни в соцмережах

Магазин знаходиться праворуч Андріївського узвозу, трохи не доходячи до Андріївської церкви. На тому місці буде невеликий прилавок, в якому працює популярна майстриня.

Як знайти Тетяну

Вартість одного з гребінців на відео – 400 гривень. Загалом ціни стартують від 200 гривень.

Скільки коштують прикраси

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що молодь божеволіє від очок у роговій оправі з 80-х. Скільки вони коштують і чому знову у тренді.