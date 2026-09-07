В Украине предлагают отменить 5-дневную рабочую неделю: что будет с зарплатой

Работать на день меньше, но получать столько же

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В Украине хотят ввести 4-дневную рабочую неделю с 32-часовой занятостью без уменьшения заработной платы. Такое предложение объясняют необходимостью снизить уровень стресса среди украинцев, повысить производительность труда и приблизить условия работы к современным европейским стандартам.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Анна Павленко.

Что предлагают изменить

Автор петиции призывает Кабинет Министров инициировать изменения в Кодекс законов о труде Украины. Речь идет об установлении максимальной продолжительности рабочей недели на уровне четырех дней или 32 часов.

При этом, согласно предложению, заработная плата работников не должна уменьшаться.

Отдельно петиция предусматривает запуск государственного пилотного проекта. На первом этапе его планируют распространить на определенные отрасли, бюджетные учреждения и частные предприятия, а впоследствии — масштабировать на всю страну.

"Это не о том, чтобы "меньше работать", это о том, чтобы "работать умнее и эффективнее"", — говорится в обосновании петиции.

Петиция на сайте Кабинета Министров

Почему автор считает реформу необходимой

Одним из главных аргументов называют психологическую нагрузку на украинцев из-за полномасштабной войны.

В петиции отмечается, что воздушные тревоги, обстрелы, нарушения сна и длительный стресс влияют на работоспособность людей. Дополнительный выходной, по мнению автора, может дать работникам больше времени на восстановление, лечение и отдых.

Еще один аргумент — потенциальный рост производительности. Автор ссылается на международные эксперименты с четырехдневной рабочей неделей в Великобритании, Ирландии, Испании и Исландии и утверждает, что в отдельных случаях производительность возрастала на 15–35%.

Также в петиции говорится о возможном уменьшении количества больничных и случаев профессионального выгорания.

Какие преимущества ожидают для бизнеса

Автор петиции считает, что сокращение рабочего времени может быть выгодно не только работникам, но и работодателям.

Среди потенциальных преимуществ называют:

уменьшение расходов на больничные;

сокращение операционных расходов на содержание офисов и энергопотребление;

уменьшение текучести кадров;

экономию на поиске и адаптации новых работников;

повышение концентрации и эффективности работы.

Достоинства для бизнеса. Инфографика: ИИ "Телегаф"

Отдельно в документе упоминается демографическая ситуация в Украине. По мнению автора, улучшение условий труда может помочь удерживать квалифицированных специалистов в стране и создать дополнительные стимулы для возвращения украинцев из-за границы.

Поможет ли это экономике

Еще один аргумент касается внутреннего потребления. Дополнительный выходной, как отмечается в петиции, люди могут тратить на услуги, спорт, культуру, внутренний туризм и покупки.

Это потенциально может увеличить спрос на услуги малого и среднего бизнеса.

Автор также связывает инициативу с европейской интеграцией Украины и концепцией work-life balance, то есть баланса между профессиональной и личной жизнью.

Сбор подписей под обращением стартовал 3 июля 2026 года. Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. Сейчас ее поддержали 19 446 человек, а до завершения сбора подписей остается 26 дней.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

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