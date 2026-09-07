Украина могла потерять 1,2 млрд долларов на оборонных закупках — The New York Times

Компании получали новые заказы, несмотря на открытые дела, невыполненные контракты и аресты руководителей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Около 1,2 млрд долларов Украина потеряла только в 2024 году из-за мошенничества, растраты и неэффективного управления системой оборонных закупок.

Об этом пишет The New York Times. Одним из примеров издания называет снабжение Павлоградским химическим заводом бракованных минометных снарядов. Несмотря на некачественную продукцию, Агентство оборонных закупок продолжало заключать контракты с заводом, свидетельствуют данные NYT. Его директора, Леонида Шимана, позже арестовали и начали производство.

Издание получило доступ к правительственным аудиторским отчетам и судебным документам. Согласно им, семь из десяти крупнейших оборонных подрядчиков Украины заключали новые контракты, несмотря на наличие открытых дел по мошенничеству, невыполнение предварительных заказов или даже арестов топ-менеджмента компаний. Уже упомянутый Шиман выиграл первый контракт на поставку минометов, находясь под следствием за расточительство и мошенничество, а сделка на 280 млн долларов была заключена, когда он был под залогом по делу о коррупции.

По данным аудиторов, нет доказательств, что способность завода выполнить заказ была проверена. Эти данные менялись в течение процесса. Даже когда начали поступать бракованные минометы — выводы сделаны не были, а "Агентство оборонных закупок" предоставило заводу новый контракт — на поставку 122-мм артиллерийских снарядов в 2025 году. Шиман приговорен к заключению на пять лет за организацию сделки по продаже взрывчатки по завышенным ценам.

Компаний, с которыми заключали соглашения, несмотря на задолженности по предварительным договоренностям, обнаружили 18. Шесть из них — не выполнили никаких обязательств. Около 126 миллионов долларов было потеряно из-за отказа от более выгодных предложений и переплаты за вооружение. Еще более 100 млн долларов аванса — до сих пор предмет судебной волокиты по сорванному контракту.

В материале отмечено, проверки аудиторов охватывают 2024 и 2025 годы. Отдельно журналисты остановились на закупке турецких ракет для артиллерии. Тендер объявили в 2024 году — отправились три компании. Ракеты были идентичны, а вот цена разная: 4200 долларов, 4600 и 5100 за штуку. Производитель из Турции предлагал самую низкую цену, однако контракт получил посредник – дочерняя структура чешского холдинга Czechoslovak Group. Такое безосновательное решение, по данным NYT, могло увеличить расходы Украины на 130 млн. долларов.

Контракт на ракету был одним из многих украинских соглашений, которые помогли превратить чехословацкую группу в мирового оборонного гиганта. NYT

Еще один описанный эпизод — закупка ракет советского образца у сербского производителя через госкомпанию "Спецтехноэкспорт". Данные аудиторов свидетельствуют — в истории компании было невыполнение контрактов, руководители подозревались в хищении и отмывании средств, о чем было известно в целом. Посредники были нужны из-за пророссийской политики Сербии, однако у компании не было нужной сербской экспортной лицензии, ее "заменяло" "гарантийное письмо" от военной разведки.

"Спецтехноэкспорт" нашел субподрядчика — американскую компанию Regulus Global. Этот контракт стал одним из аспектов всеобщего сотрудничества на сумму 1,7 миллиарда долларов. Руководитель компании – бывший биржевой брокер Уильям Сомериндайк младший. По его словам, тогдашний глава Министерства обороны Рустем Умеров хотел устранить посредников и просил Regulus сотрудничать с агентством государственных закупок. Соглашение наконец-то сорвалось, а "Спецтехноэкспорт" по состоянию на начало 2025 года был крупнейшим должником перед АОЗ, имея больше невыполненных контрактов. Правительство подало в суд, а "Спецтехноэкспорт" выдвинул финансовые требования к Regulus Global. Руководство компании из США считает, что они оказались между двумя огнями из-за изменений в системе закупок в Украине.