Чоловіка з бронюванням можуть законно відправити на ВЛК? Є лише три підстави

Обов'язкова медкомісія передбачена лише в окремих випадках

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Військовозобов’язані з бронюванням або чинною відстрочкою від мобілізації не зобов'язані проходити медичний огляд військово-лікарською комісією. Є лише три випадки, коли їх можуть направити на проходження ВЛК.

Заброньований чоловік не підлягає призову, тому визначення його ступеня придатності для служби в армії на період дії бронювання не має практичного сенсу для держави. Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року № 560, нагадали в Міноборони України.

Кого з заброньованих можуть направити на ВЛК

Проте з цього правила є три виключення. Йдеться про військовозобов’язаних з бронюванням чи з чинною відстрочкою, які:

приймаються на військову службу за контрактом;

були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Нові правила бронювання з червня 2026 року. Інфографіка: "Телеграф"

Коли ТЦК може законно мобілізувати заброньованих

Бронювання є одним із видів відстрочки, передбачених Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" № 3543-XII. Його не можуть скасувати через помилку в паперах. Однак існують обставини, які позбавляють права на бронювання.

До таких підстав належать:

підприємство втратило статус критично важливого;

людину звільнили з посади;

закінчився строк дії бронювання;

працівника виключили з переліку заброньованих з інших законних причин.

Раніше "Телеграф" пояснював, в чому полягає різниця між бронюванням та відстрочкою. Хто їх оформлює та як довго вони діють.