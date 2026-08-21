"Хочет он, или нет". Билецкий должен стать для Украины новым Коновальцем или Бандерой, — Безсмертный

Украинская политика должна возродиться из-за появления новых лидеров

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Украинский военный, общественный и политический деятель, первый командир "Азова" Андрей Белецкий может сыграть такую же значимую роль для Украины как ведущие лидеры украинского национально-освободительного движения. Речь идет о фигуре масштаба Евгения Коновальца, Андрея Мельника, Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал известный дипломат и политик Роман Безсмертный: Барыг и мародеров Трампа надо выпереть из Украины: Безсмертный об ошибках Федорова, мирных переговорах и тяжелой зиме

"Политическая система начинает возрождаться. Именно общество выделяет лидеров, между ними возникнет конкуренция, а дальше эта конкуренция потребует системы, то есть политических сил. Это значит, что мы в канун рождения того, что будет называться "партия Залужного", партия еще кого-то. Мы находимся на этапе, когда украинская политика возродится путём появления таких лидеров. И сейчас необходимо, чтобы с правого края появился Билецкий. Хочет Андрей этого или не хочет, а ему придется играть роль Коновальца, Мельника, Бандеры, Шухевича", — убежден Безсмертный.

Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

Как известно, Евгений Коновалец, Андрей Мельник, Степан Бандера и Роман Шухевич – это ведущие лидеры украинского национально-освободительного движения прошлого века, возглавлявшие Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА). Они сыграли решающую роль в формировании идеологии и вооруженной борьбе за независимость Украины против тоталитарных режимов. Подпольное и военное сопротивление под их руководством стало символом и фундаментом современной украинской государственности.

Что известно об Андрее Билецком

До начала войны России против Украины Билецкий был известен как активист националистического движения. Он возглавлял организацию Патриот Украины и был одним из основателей Социал-национальной ассамблеи.

Какой путь прошел Андрей Билецкий. Фото: facebook.com/ab3.army

После начала российской агрессии в 2014 году он присоединился к созданию добровольческого подразделения, которое впоследствии получило название батальон "Азов".

В 2014-2019 годах он был народным депутатом Украины, а также возглавлял партию "Национальный корпус". После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Билецкий вернулся в военную службу. В 2025-м он стал командиром 3-го армейского корпуса – одного из крупнейших соединений Сухопутных войск ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об Андрее Билецком. В ходе протестов за отставку теперь уже бывшего главкома ВСУ Александра Сырского протестующие призвали, чтобы главнокомандующим стал Билецкий.