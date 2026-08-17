Перезахоронение Евгения Коновальца: как Андрей Билецкий продолжает традиции полковника

Какое значение это событие приобрело для современной украинской армии

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Возвращение праха полковника Евгения Коновальца в Украину вызвало дискуссию не только за пределами страны, но и внутри украинского общества. Особое внимание к событию привлекло участие в богослужении в честь Коновальца командующего Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и его военнослужащих.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему для Билецкого и Третьего армейского корпуса возвращение Коновальца имеет значение, выходящее далеко за рамки символического перезахоронения.

Почему возвращение Коновальца вызвало дискуссию

Погребение Евгения Коновальца на украинской земле Коваленко называет восстановлением исторической справедливости и продолжением формирования Пантеона украинских героев.

В то же время именно церемония прощания и богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве вызвали дискуссии. В мероприятии приняли участие Андрей Билецкий и военнослужащие Третьего армейского корпуса.

Богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Фото Третий армейский корпус

Богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Фото Третий армейский корпус

Коваленко считает, что критика отчасти возникла из-за непонимания того, какое значение это событие имеет для современной армии.

"Мы говорим не о каком-то ситуативном пиар-мероприятии, как некоторые пытаются представить это перезахоронение, а о приверженности традициям легендарного полковника".

По его мнению, для Билецкого и созданных при его участии военных структур это вопрос принципа.

От "Азова" до Третьего армейского корпуса

Коваленко отдельно напоминает об участии Третьего армейского корпуса в перезахоронении полковника армии УНР Андрея Мельника 25 мая.

Этот эпизод обозреватель связывает с общей концепцией военных формирований, которые возглавлял или создавал Билецкий. Речь идет об ориентации на опыт украинских военных командиров прошлого.

По словам Коваленко, именно на принципах, которые он связывает с Евгением Коновальцем, Билецкий формировал полк "Азов". Обозреватель также связывает с этой традицией Военную школу имени полковника Евгения Коновальца, Третью штурмовую бригаду, Третий армейский корпус, Хорунжую службу, Патронатную службу "Ангелы Тройки" и ветеранское направление.

Богослужение в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Фото Третий армейский корпус

"Для 3-го АК, в основу которого командующим генералом Андреем Билецким заложены принципы и философия командования и управления войсками легендарными командирами ОУН, является делом принципа возвращение офицеров-героев в Украину", — написал Александр Коваленко.

То есть Коновалец в этой системе координат выступает не просто историческим символом. Его имя используется как маркер определенной военной традиции, которую современные формирования пытаются продолжить.

Какую преемственность видит Коваленко

По версии обозревателя, преемственность заключается не только в символах или использовании имен исторических командиров.

Он обращает внимание на принципы управления войском, роль командира и значение сержантского корпуса. Командир, согласно этой логике, должен быть не только начальником, но и проводником и наставником для подчиненных.

Отдельно Коваленко подчеркивает роль сержантов как связующего звена между командованием и личным составом.

Именно эти принципы он связывает с традициями Сечевых стрельцов, Черных запорожцев, Украинской военной организации, ОУН и УПА.

Почему опыт прошлого снова стал актуальным

Коваленко проводит параллель с событиями 1918 года. После прихода к власти Павла Скоропадского полк Сечевых стрельцов 1 мая 1918 года был разоружен и расформирован по требованию немецкого командования.

По мнению обозревателя, эта история демонстрирует проблему, которая остается актуальной и сегодня: армия и военные кадры не могут зависеть только от конкретного этапа войны.

Из этого он делает вывод, что подготовка войска должна продолжаться независимо от того, находится ли страна в конкретной фазе боевых действий.

В этом контексте возвращение Коновальца становится для Билецкого не просто данью исторической личности. Коваленко трактует его как демонстрацию преемственности — от командиров освободительной борьбы до современных украинских военных формирований.

"Традиционность и преемственность, перенесенная через столетия, — это то, что ныне тень прошлого отражается в армии нового поколения, новой эпохи", — подытожил Александр Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Киеве прощаются с основателем ОУН Евгением Коновальцем.