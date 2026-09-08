От старого здания остались только два фасада: как выглядел один из первых торговых центров Днепра

Этому зданию больше 120 лет

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На углу проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Владимира Мономаха (бывшей Московской) стоит здание, которое знакомо жителям Днепра как бывшая Городская библиотека. А в начале XX века это был один из первых торгово-деловых центров Екатеринослава.

Предлагаем вспомнить, каким было это здание на протяжении более чем столетия — кто его построил, кто в нем работал и почему оно несколько раз кардинально меняло свое назначение.

Строительство доходного дома по заказу екатеринославского купца началось в 1903 году и завершилось в 1905-м. У здания была трехэтажная основная часть со стороны проспекта и двухэтажное крыло по Московской улице.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

Дом Шишмана изначально создавался как многофункциональное доходное здание. Его помещения сдавали в аренду под торговые точки, учреждения и финансовые организации. Кроме того, в здании размещался переговорный пункт междугороднего телефона.

Второй этаж здания был отведен под банковские учреждения. Для этого там был оборудован большой операционный зал.

После революции и Гражданской войны здание продолжило использоваться для торговли и работы различных учреждений, хотя его арендаторы менялись. В 1930-х годах первый этаж реконструировали под ресторан "Спартак". Со второй половины 1940-х годов он стал называться рестораном "Днепр". На втором этаже долгие годы неизменно размещались банки.

Постепенно здание стало менять свое назначение. В 1947 году была создана Городская публичная библиотека, и в 1950–1960-х годах ей начали передавать помещения дома Шишмана.

Со временем библиотека заняла подвал, первый и третий этажи, вытеснив ресторан и потеснив банк. При этом само здание плохо подходило для большой библиотеки. Помещения были приспособлены под новые функции, планировка оставалась неудобной, а книгохранилища не соответствовали необходимым условиям. Возможность разместить библиотеку в другом здании появилась только в 2003 году.

После этого началась масштабная реконструкция бывшего дома Шишмана под торгово-деловой центр. Работы начались в 2007 году и продолжались четыре года. В ходе реконструкции от старого здания сохранили только два исторических парадных фасада, над ним появился четвертый этаж-мансарда, а крыло по бывшей Московской улице надстроили еще на два этажа, после чего оно сравнялось по высоте с основным корпусом.

С сентября 2011 года в реконструированном здании работает торговый центр Library.

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