"Люди останутся без света и тепла": где в Украине будет сложнее всего пережить зиму (карта)

Россия наращивает производство и применение баллистических ракет на фоне дефицита ПВО у Украины

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Зима 2026-2027 может стать самой сложной в истории Украины. Россия попытается уничтожить гражданскую инфраструктуру в 500-километровой зоне поражения баллистическими ракетами "Искандер".

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко. Полный комментарий нардепа читайте в материале: "Возможно, придется усилить мобилизацию, — нардеп о реформе ВСУ, призыве женщин и тяжелой зиме".

По его словам, для большей части Украины ситуация не поменяется в сравнении с прошлой зимой, однако в прифронтовых регионах будет заметно хуже.

На территориях за пределами 500-километровой зоны поражения ситуация, скорее всего, будет примерно такой же, как зимой 2025–2026 года. Если говорить о прифронтовых громадах, то там будет намного тяжелее. Мы должны понимать, что там будут оставаться люди без света и тепла. Отдельно следует проверить готовность мест временного проживания. Руслан Горбенко

Кроме того, Горбенко отметил. Что враг попытается бить по гражданской инфраструктуре в рамках 500-километровой зоны, и тут все зависит от помощи партнеров (количество ПВО).

"В пределах баллистической зоны будут максимально сосредоточены средства противоракетной обороны. Все зависит от масштабов помощи партнеров. Проект Freya — совместная с Европой разработка системы ПВО, которая может стать аналогом Patriot, также зависит от партнеров. Систем Patriot, вероятнее всего, будет меньше, чем зимой 2025–2026 года. Поэтому в 500-километровой зоне ситуация будет хуже, но не критично", — сказал Горбенко.

Россия бьет Искандером-М по Украине из разных направлений/Карта ИИ

Справка: "Искандер-М" — это российский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), предназначенный для уничтожения важных целей на большом расстоянии (включая командные пункты, узлы связи, скопления войск, средства ПВО и ПРО, а также аэродромы).

Характеристики Искандер-М/Инфографика ИИ

Нардеп разъяснил, что государство планирует свои действия исходя из худшего потенциального сценария.

"Не критично" не означает "легко". К примеру, прошлой зимой левый берег Киева оставался без света до трех суток. Но ситуация будет контролироваться при условии, что к длительным отключениям будут готовы энергетика, городские службы и сами люди. Поэтому государство должно исходить не из оптимистического прогноза, а из худшего сценария — с резервной генерацией, необходимыми запасами и четким планом действий для каждой громады", — закончил Горбенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с наступлением холодов, российские удары будут концентрироваться на тех же объектах, что и в 2026 году. Речь идет об оборонно-промышленном комплексе, военных объектах, энергетике, системе логистики, АЗС.