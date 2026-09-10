"Карфаген" нужно реформировать: Офис генпрокурора атакует НАБУ и САП – эксперт

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Дело "Карфагена" может свидетельствовать о системном кризисе в прокуратуре, который, по словам политолога Евгения Магды, центральные власти на протяжении многих лет используют как инструмент борьбы с политическими оппонентами и другими противниками. По его мнению, Офис генерального прокурора и его бывший руководитель Руслан Кравченко играли ключевую роль в атаке на НАБУ и САП летом прошлого года, когда власти пытались лишить антикоррупционные органы независимости.

Об этом заявил политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Кейс "Карфагена" еще раз доказал существование глубокого кризиса прокуратуры, которую много лет используют как примитивное оружие для уничтожения "врагов" власти. Обычно это карающий меч президента. За это прокурорским было позволено почти все. Именно Офис генпрокурора был торпедой в попытке уничтожения НАБУ и САП прошлым летом. Пресловутую пресс-конференцию Кравченко помнят все. Только благодаря тому, что на власть надавили улица и западные партнеры, антикоррупционные органы сегодня работают. И работают хорошо", – заявил Евгений Магда.

Кроме того, по словам эксперта, представители прокуратуры оказывают давление на органы местного самоуправления, если те препятствуют центральным властям реализовывать свои интересы на местах.

"Функцией прокурорских было и остается и уничтожение представителей местного самоуправления, которое костью в горле Банковой стоит уже много лет. Кравченко и его первая заместительница Мария Вдовиченко, которая ушла в отставку вслед за "шефом", их подчиненные годами генерировали уголовные производства против политических оппонентов. Сначала работали в тесной координации с Андреем Ермаком. А после его отставки – действовали по предварительным указаниям и накатанным схемам", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что Киев также не стал исключением. По его словам, силовые структуры открыли против представителей столичных властей около 1500 уголовных производств, которые эксперт назвал сфабрикованными. В то же время до суда в результате дошли только четыре дела.

"Наиболее показательным стало давление на Киев. Против киевской власти было инициировано более 1500 уголовных производств, проведено более 1200 обысков, объявлено более 300 подозрений. И результат – всего 4 приговора. Следовательно, вопрос сколько дел из 1200 было сфабриковано – риторический. Дела разваливались еще до суда или в суде. Задача была – зайти в КГГА, сделать выемку документов, остановить работу. За это позволялось и о себе не забывать – с колл-центра дань снять, или бизнес отжать", — отметил Евгений Магда.

Эксперт заявил, что необходимо реформировать саму систему прокуратуры, иначе ничего не изменится.

"Формула успеха генпрокурора была проста: атакуешь НАБУ, САП, Кличко, оппозицию, за это набиваешь карманы через ФОПы "королев" и имеешь защиту от отставки в Раде. Так было много лет. Это будет продолжаться, пока Карфаген не будет уничтожен. Потому что назначение нового Генпрокурора в существующей системе координат сделает из него условного "пшонку" или "кравченко" за очень короткое время. Нужно реформировать саму систему прокуратуры", — заявил Евгений Магда.

Он предложил начать с конкурса на избрание руководителей прокуратуры с привлечением независимых экспертов, как это было с НАБУ, САП и БЭБ.

"Начать хотя бы с конкурсного избрания руководителей институций с привлечением независимых экспертов. Конечно, это не волшебная таблетка. Но опыт НАБУ, САП и нового руководства БЭБ по крайней мере демонстрирует одну важную вещь: руководитель, который не обязан своей должностью исключительно одному политическому центру, имеет гораздо больше пространства для самостоятельности. "Карфаген" должен стать не очередным политико-коррупционным скандалом. Это важный тест на то, способна ли Украина наконец перейти от государства персональных назначений к государству институций", — заявил директор Института мировой политики.