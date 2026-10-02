Декоративные тыквы уходят в прошлое: как стильно и дорого украсить дом осенью

Доступные способы сделать квартиру по-осеннему теплой без лишнего декора

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Для некоторых трудно представить осенний интерьер без декоративных тыкв, гирлянд из искусственных желтых листьев и сухоцветов. Кажется, чем больше сезонной атрибутики расставлено на полках, тем уютнее становится дом.

Но, как отмечает ресурс Centrum, осень 2026 года диктует новые правила дизайна интерьера, в которых нет места искусственным и краткосрочным украшениям.

В пользу отказа от сезонного декора говорит то, что закупать пластиковые украшения ради нескольких недель использования, чтобы потом большую часть года хранить их в коробках, непрактично. К тому же обилие мелких деталей создает визуальный шум, который не дает глазам отдохнуть.

Чтобы создать по-настоящему уютное пространство, эксперты советуют сделать ставку на долговечность и многослойность. Вместо оранжевых тыкв использовать глубокие, благородные оттенки: шоколадный, карамельный, охристый, сливовый или темно-оливковый в интерьере. Достаточно сменить наволочки на диванных подушках и положить кремовый шерстяной плед на диван, чтобы комната заиграла новыми красками. Такие вещи будут смотреться уместно и в октябре, и даже в январе.

Фото сгенерировано ИИ

Особое внимание стоит уделить фактурам. Гладкие летние ткани лучше заменить на комбинацию льна, буклированной шерсти и кожи. Контраст материалов работает лучше любых украшений. Также стоит пересмотреть освещение. Дизайнеры советуют отказаться от яркого потолочного света в пользу локальных островков в виде торшера у кресла, настольной лампы с абажуром из бумаги или ротанга.

Также можно поставить в комнате массивную керамическую вазу с одной выразительной сухой веткой.