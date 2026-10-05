В Украину возвращается лето? Синоптики назвали даты потепления до +24 градусов

На этой неделе в Украине ожидается пик бабьего лета

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Погода в начале октября порадует украинцев последним теплом. С понедельника, 5 октября, по всей стране начнется постепенное потепление, днем столбики термометров будут показывать до +22 градусов.

Подробно о погоде в первую декаду октября "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич : Бабье лето отменяется? Антициклон "Борхерт" идет в Украину

По его прогнозу, с 5 октября потепление распространится по всей стране, днем будут комфортные 17…22 градуса тепла. Прогреются даже северные и восточные регионы, где в первые дни октября ночные температуры достигали +3…+8 градусов.

В последующие дни потепление достигнет пика, по словам Кибальчича, 7–9 октября воздух будет прогреваться до летних +19…+24 градусов. Даже ночные температуры повысятся до +7…+14.

Прогноз погоды в Украине на 1-10 октября. Инфографика ИИ

Сколько будет продолжаться тепло

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что по предварительным прогнозам, с 9-10 октября в Украине ожидаются дожди и похолодание. Это подтверждает и прогноз Украинского гидрометцентра.

В субботу, 10 октября, синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха резко снизится: если накануне днем ожидается 21 градус тепла, то 10 октября воздух в дневные часы прогреется только до +14 градусов. Однако уже 13 октября прогнозируется определенное повышение температуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине ожидается первый снег. На погодные условия влияет климатическое явление Эль Ниньо.