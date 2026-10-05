Буферная зона до 10 км и войска КНДР: командующий Нацгвардией раскрыл замысел россиян

Командующий Нацгвардией оценил наступательные возможности противника

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Россия не оставляет замыслов осуществить новое наступление на Украину с севера. Однако на фронте для нее складывается не слишком благоприятная ситуация, чтобы прибегать к таким действиям.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор.Александр Пивненко. По его словам, в последнее время Силы обороны улучшили ситуацию на нескольких направлениях фронта.

Генерал отметил, что исключать возможность вторжения РФ с северного направления не стоит. Враг может осуществить свой замысел, если накопит достаточно наступательного потенциала.

"О планах наступления врага на Черниговщину, в принципе, это не только мое мнение, а общее, я об этом разговаривал с главнокомандующим. Это возможно, если у них будет 70 тысяч военнослужащих, и они наберут все-таки тот потенциал, который минимально необходим для наступления на Киев. И мы видим группу солдат из Северной Кореи, возможно это будут именно северокорейцы, поскольку я считаю, что они их не бросят на сложные для них направления, ведь там мы их очень быстро перемелем, и им снова нужно будет снова искать этот потенциал из Северной Кореи", — рассказал Пивненко.

Александр Пивненко

В то же время, он не исключил, что россияне будут пытаться проводить активные действия на северных границах Украины. И хотя это может и не быть непосредственным наступлением на Киев, они будут стремиться хотя бы создать на нашей территории буферную зону глубиной до 10 километров.

"Я считаю, что это не будет именно полноценное наступление на Киев, а это может быть попытка создать буферную зону в Черниговской и Сумской областях. Это задумано для того, чтобы держать на этих направлениях наши подразделения постоянно. К тому же нам придется перебрасывать туда новые подразделения, чтобы их сдержать, чтобы они дальше не двигались. А это будет заставлять нас распылять силы и, скажем так, забирать у нас потенциал для наступления по другим направлениям для возвращения своих территорий", — пояснил Пивненко.

Также генерал отметил, что командование противника может увеличить количество живой силы в армии путём мобилизации в России. Но принудительного набора в российскую армию пока не заметно.

"Может быть, но пока мы не видим, что они будут силовым образом это делать. Потенциально, они как двигаются, так и будут двигаться. Общая цифра, мы это уже слышали, в районе 600 тысяч. 300 тысяч до конца этого года, 300 в следующем, ну, посмотрим. Сейчас у них ситуация действительно не очень хорошая, потому что они потеряли инициативу на Лиманском направлении", — отметил Пивненко.

Он добавил, что Силы обороны усилились на Добропольском направлении. Так что, по его мнению, россиянам там ничего не "светит".

"У них вообще там, я считаю, ничего не получится, потому что там стоят подразделения Национальной гвардии. Я непосредственно разговаривал с командиром на том направлении, а это командир с серьезным боевым опытом, и он понимает сложность ситуации, и я думаю, мы все сделаем для того, чтобы вообще не было проблем на том направлении. Ну, и в Харьковской области "Хартия" продолжает за счет иностранцев проводить активные разведывательные и ударно-розыскные действия. Для того чтобы прекратить их наступление на Купянск. Я думаю, там тоже будет ситуация развиваться в нашу пользу. Ну, и Лиман мы сами видели, там Третий армейский корпус сделал серьезные шаги и тоже усилил свои позиции. Поэтому ситуация в принципе неплохая и для фронта, и для нас в целом", — резюмировал Пивненко.

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