"Путину нужны не километры". Свежие заявления Зеленского о сценарии окончания войны и не только

Глава государства объяснил, к чему действительно стремится Кремль

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Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью, в котором рассказал, что в последние недели Россия дважды пыталась попасть в самолет с ним на борту. Он также говорил о настоящих целях главы РФ Владимира Путина и других важных моментах.

Об атаке на самолет президента в Молдове

Об этом Зеленский сказал в интервью CBS News. По его словам, это было частью российской стратегии, направленной на устрашение его и других иностранных лидеров.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они поступили так же", — рассказал президент.

Он напомнил, что 13 сентября российский беспилотник поразил локомотив на границе Украины и Польши. Тогда в другом поезде, находившемся на станции Ягодин именно в момент атаки, был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали", — отметил он.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Путину не нужна часть Украины

По словам Зеленского, в войне больше не может быть побед для обеих сторон. Есть только один вариант – остановка боевых действий ради человеческих жизней. Однако некоторые партнеры считают, что главе России Владимиру Путину нужна только часть украинской территории, что является ошибкой.

"У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры, и все", — подчеркнул глава государства.

Однако, говорит Зеленский, это мнение ошибочно, на самом деле Путину нужны не "километры", а чтобы вся Украина стала частью России. Цель Кремля – полное подчинение Украины.

Война не может окончиться победой для обеих сторон

Президент убежден, что решения, которое будет выигрышно и для России, и для Украины, нет. По его словам, единственная настоящая победа сейчас – это остановка войны ради сохранения жизней людей.

"Между нами говоря, в этой войне не может быть win-win ("выигрыш-выигрыш", — ред.). Из-за стольких человеческих потерь она перестала быть о победе для обоих еще в первый день", — сказал Зеленский.

Об усилиях США, санкциях и встрече с Трампом

По словам президента, Киев и Вашингтон находятся в постоянном диалоге и продолжают переговоры. Американская сторона оказывает поддержку в разных формах. Зеленский добавил, что США должны действовать более решительно в отношении санкций против РФ, чтобы полностью уничтожить способности России вести войну.

Глава государства отметил, что Вашингтон просит не раскрывать детали переговоров, пока продолжается проработка озвученных идей. Продолжается подготовка к встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая запланирована на конец сентября.

Как писал "Телеграф", ранее Зеленский интересно высказался о встрече с Путиным.