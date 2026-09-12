Слова не имеют значения. Зеленский интересно высказался о встрече с Путиным: что еще сказал президент

Он говорил также о сильной переговорной позиции Украины и сколько Patriot нужно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой России Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если тот будет присутствовать на этом форуме. Он также рассказал о визите в Киев спецпредставителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

О возможной встрече с Путиным

Об этом Зеленский говорил интервью Deutsche Welle на канадской военной базе Норт-Бэй. По его словам, неважно, что именно он скажет Путину на возможной встрече, или что тот скажет ему.

"Мы должны приехать. Мы должны встретиться, поговорить и принять решение… Дело не в словах. Что я ему скажу или что он хочет сказать мне, это не имеет значения. Результаты имеют значение. Вот и все", — сказал Зеленский.

Саммит Большой двадцатки (G20) в Майами (США) состоится 14-15 декабря. Согласно информации на официальном сайте саммита, по состоянию на 12 сентября среди приглашенных к участию в мероприятии стран, не входящих в G20, Украина отсутствует. Также неизвестно, поедет ли на форум Путин. Глава Кремля лично не присутствовал на саммите G20 с 2019 года.

О декларации о 100-летнем партнерстве с Канадой

Зеленский подчеркнул важность соглашения, которое он подписал с премьер-министром Канады Марком Карни. По его словам, она охватывает многочисленные сектора, "от безопасности, финансирования, энергетики, очень важной энергетики, политики по отношению к ветеранам и культуре, до отношений и гуманитарных вопросов".

Владимир Зеленский. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент добавил, что также подписал соглашение о сотрудничестве по производству беспилотников. Оно было заключено с канадским лидером с участием ряда украинских компаний.

Украина нуждается в большем количестве ракет Patriot до зимы

Зеленский заявил, что у США есть политическая воля продавать Patriot для Украины, однако производство этих ракет не слишком велико. Поэтому "запасы – это вариант".

"Будут ли американцы готовы дать нам (Patriot)? Я не знаю. Увидим", — сказал глава государства.

Он добавил, что Россия сейчас производит 140 баллистических ракет в месяц. Согласно правилам НАТО, на уничтожение одной ракеты нужно две ракеты. Однако эта цифра нереальная, добавил украинский президент.

"У вас никогда не будет 280 ракет в месяц, и между нами это огромный вызов — иметь даже 100 ракет в месяц. Это то, чего я хочу. Я хочу иметь 100-120 на эти сложные месяцы, особенно холодные", — сказал он.

Президент также рассказал о достижениях соглашений с несколькими европейскими компаниями по разработке украинской системы противоракетной обороны Freya. По его словам, он надеется, что первый этап испытаний начнется до конца декабря, так как времени мало.

Украина находится в "хорошей позиции для переговоров"

Зеленский сказал, что визит посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, а не только в Москву, является "хорошим сигналом". По его словам, он четко дал американцам понять, что у Украины есть аргументы для переговоров, учитывая, что Россия теряет более 30 тысяч солдат ежемесячно, не достигая значительных результатов.

"Вот почему мы считаем, что сейчас у нас хорошая позиция для переговоров", – сказал он, добавив, что Украина сейчас сильнее, чем в прошлом году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Зеленский в ходе недавнего общения с журналистами. Президент говорил об антибаллистике, Patriot и переговорах с Россией.