У Путина назвали назвали возможный месяц для переговоров: реален ли мир в 2026 году

В РФ сделали несколько заявлений о мирных переговорах

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Россия не исключает, что осенью 2026 года пройдут трехсторонние переговоры по урегулированию войны. Речь идет о встрече представителей Украины, США и РФ.

Об этом в комментарии российским СМИ заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Потенциальные переговоры могут пройти уже в октябре. Кроме того, в РФ отметили, что не меняли своих требований.

"Россия не ужесточала требования по урегулированию конфликта в Украине, они прежние", — заявил помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Добавим, что искусственный интеллект ChatGPT не верит в скорый окончательный мир. Однако ИИ отмечает, что на фоне активности США сейчас появилось больше дипломатических возможностей для остановки боевых действий, чем несколько месяцев назад.

ChatGPT считает, что такой сценарий вполне возможен до конца 2026 (вероятность 30-40%), при этом речь идет именно об остановки боевых действий, а не о прочном мире (вероятность существенно ниже).

Базовый сценарий от ИИ таков: не "мир за несколько недель", а попытка договориться о перемирии в конце 2026 — первой половине 2027 года, после чего начнется гораздо более долгий торг об условиях окончательного урегулирования.

Прогноз ChatGPT об урегулировании войны в Украине

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Напомним, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 6 сентября провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. А на следующий день спецпосланники встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.