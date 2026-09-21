Годится ему во внучки: рядом с Трампом заметили яркую фигуристую блондинку (фото)

Разница между ними составляет 54 года

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Президент США оказался в центре внимания из-за компании, с которой он возвращался из своей резиденции Кэмп-Дэвид. Рядом с 80-летним главой государства заметили эффектную 26-летнюю блондинку — модель и бывшую хоккеистку Микайлу Демайтер.

В минувшие выходные, 19 сентября, Трамп досрочно возвращался из Кэмп-Дэвида в Мэриленде на борту вертолета Marine One. Через окна воздушного судна его запечатлели сидящим рядом с Демайтер, а также с двумя мужчинами.

Дональд Трамп с Микайлой Демайтер. Фото: Getty Images

Как сообщает издание irishstar, Микайла Демайтер — канадская модель и бывшая хоккеистка, выступавшая на позиции вратаря за Bluewater Hawks в провинциальной женской хоккейной лиге Канады. Благодаря эффектной внешности спортсменка получила в СМИ прозвище "самая сексуальная хоккеистка в мире", после чего начала развивать модельную карьеру.

Микайла Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Микайла Демайтер. Фото: instagram.com/mikaylademaiter

Как следует из опубликованных фотографий, Демайтер путешествовала вместе со своим бойфрендом — 33-летним американским гольфистом Брайсоном Дешамбо. Еще один мужчина, находившийся рядом с ними, на снимках не идентифицирован.

Микайла Демайтер и Брайсон Дешамбо. Фото: Getty Images

Брайсон Дешамбо выступает в лиге LIV Golf. Он известен своей поддержкой Трампа: после победы политика на президентских выборах 2024 года гольфист публично поздравил его. Сам Трамп, который давно увлекается гольфом, также появлялся на YouTube-канале Дешамбо.

Дональд Трамп и и Брайсон Дешамбо. Фото: Getty Images

Напомним, что 80-летнему президенту США приписывают роман с его помощницей Натальей Харп. При этом его близкое окружение продолжает рушиться. Ранее мы писали, как Мелания Трамп и родная дочь охладели к Трампу.