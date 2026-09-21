Зимняя помощь и субсидия: украинцам объяснили главное правило на новый отопительный сезон

Будут ли учитывать зимнюю помощь в доходах для субсидии

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В Украине планируют выплачивать единовременную выплату 19 400 гривен для уязвимых категорий населения, проживающих в определенных прифронтовых общинах. В то же время важно, повлияет ли получение этой помощи на субсидию и право на ее назначение в 2026/27 году.

У людей, получающих субсидию, возник вопрос: не повлияет ли эта помощь на право получать субсидию в дальнейшем. На этот вопрос ответили в Запорожской областной военной администрации.

Там пояснили, что выплата "Зимова підтримка" не будет учитываться в совокупный доход при назначении субсидии.

Кто может получить 19 400 гривен

Помощь будут выплачивать не всем жителям прифронтовых территорий, а домохозяйствам, отвечающим определенным критериям. Программа включает более 380 тысяч домохозяйств в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

К уязвимым категориям относятся, в частности:

получателей жилищной субсидии;

одиноких нетрудоспособных людей пенсионного возраста;

одиноких матерей и родителей, получающих соответствующую помощь;

людей, получающих пособие при рождении ребенка;

многодетные семьи;

людей с инвалидностью и семьи, в составе которых есть дети с инвалидностью;

семьи, состоящие из внутренне перемещенных лиц;

детские дома семейного типа;

приемные семьи;

семьи патронатных воспитателей

При этом важна не только принадлежность к одной из категорий. Человек или семья также должны фактически проживать в определенной программой территориальной общине.

Когда и как можно получить деньги

Заявления на "Зимову підтримку" принимают до 30 октября 2026 года. Подать ее нужно лично или офлайн через Пенсионный фонд, ЦПАУ или соответствующий орган местного самоуправления.

Размер помощи составляет 19 400 гривен на одно домохозяйство независимо от количества проживающих в нем людей. Деньги могут начислить на банковский счет или выплатить через "Укрпошту" – способ зависит от территории проживания и предусмотренного для нее порядка.

Денежные средства можно направить на нужды, связанные с зимой: в частности, на топливо, теплые вещи, одеяла, павербанки или оплату коммунальных услуг.

Что известно об единовременной поддержке. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему зимнюю выплату в 19 тысяч гривен не смогут получить жители Киева, Львова и других регионов.