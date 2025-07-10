Лесной хищник нежился под вентилятором на диване и насмешил сеть (видео)

Пользователи назвали животное милым

В Ровно владелец лисенка по кличке Фоксик показал, как домашний любимец проводит время в летнюю жару. Устроившись на хозяйском диване, он удобно расположился прямо напротив вентилятора.

Забавное видео было опубликовано в одном из местных пабликов в Telegram, собрав множество реакций. В комментариях пользователи назвали животное милым.

"Мне кажется, он не уходит в лес, потому что там вентилятора нет. Он бы, может, уже и ушел бы", — шутит хозяин лисенка.

На кадрах можно заметить, что лис тяжело дышит. Такой способ эти животные используют для охлаждения, так же как и собаки.

К слову, в природе лисы избегают прямых солнечных лучей, и в жаркое время предпочитают отдыхать в прохладных местах. Они ведут в основном ночной образ жизни и выходят на охоту, когда солнце уже не сильно припекает.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ровно заметили лису возле областной больницы. Животное настолько освоилось, что спокойно перебегало дорогу прямо перед автомобилями, будто шло на плановую консультацию. При этом, некоторые пользователи сети обеспокоились его поведением.