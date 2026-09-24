"Подорвем наше будущее": почему категорически нельзя призывать молодежь

В случае мобилизации молодых мужчин Украина может повторить судьбу СССР

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В возрасте 18-24 лет в Украине проживает около миллиона мужчин, которые потенциально могут пополнить ряды ВСУ. Однако уменьшать мобилизационный возрастной порог (на данный момент составляет 25 лет) не стоит.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова. Детальнее читайте в материале: "В 2027 году все кончится. Мы вернем территории и людей – Либанова о мобилизации женщин, беби-буме и мигрантах"

"Я категорически против того, чтобы понижать этот порог. Хотя в возрасте 18–24 лет у нас около миллиона юношей. Пока удается отбиваться (от идеи понижения мобилизационного возраста), хотя нас к этому толкают. Кто? Партнеры наши. Они говорят о том, что нужно снижать мобилизационный возраст, чтобы больше было воинов на фронте. Мы пока стоим. Это не может длиться очень долго? Может. За счет чего? Дроны", — отметила Либанова.

Элла Либанова/Фото: suspilne.media

По словам Либановой, даже если начать мобилизацию молодежи, то много людей в армию не набрать.

"Их миллион, но из этого миллиона давайте уберем обучающихся (примерно 4%). Кроме того, среди них сразу появится много тех, кто ухаживает за больными родственниками (что дает право на отсрочку от мобилизации, — ред. ) И что из того миллиона останется?", — сказала Либанова.

Эксперт отметила, что мобилизация мужчин в возрасте 18–24 лет неизбежно приведет к демографической катастрофе. В пример она привела СССР времен Второй мировой войны.

"Если посмотреть данные Второй мировой, то самый высокий уровень смертности был как раз среди самых молодых людей. Тех, кого в 18-20 лет забрали на фронт. У них, судя по всему, отсутствует еще инстинкт самосохранного поведения, и они слишком авантюрно ведут себя на фронте. Возможно, с точки зрения выполнения задач, для солдата это неплохо, но уровень смертности был безумным именно среди таких молодых людей. В СССР было так называемое однополое поколение рождения 1920-1923 годов. И к чему мы придем после войны? Кто будет рожать детей? Дедушки по 60 лет? То есть, если мы молодежь возьмем на фронт, то просто подорвём свое будущее. Уровень смертности будет значительно выше, чем среди пожилых людей. Даже если они будут воевать дронодоводами", — заявила Либанова.

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Напомним, по общему правилу, мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, если они пригодны к военной службе, не имеют права на отсрочку и не забронированы. Однако в некоторых случах под призыв могут попасть граждане до 25 лет.