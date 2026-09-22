Как у Ахметова, но с редким эксклюзивом: коллекция часов владельца "Нашей Рябы" Косюка впечатляет (фото)

Эта подборка, по-видимому, собиралась десятилетиями

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Владельцу агрохолдинга МХП и бренда "Наша Ряба" Юрию Косюку принадлежит обширная коллекция брендовых наручных часов. Их общая стоимость составляет более 1.150.000 евро.

Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер с канала cats_and_watches. По его словам, в коллекции есть часы таких популярных брендов как FP Journe, 4 Patek Philippe, 2 Breguet, IWC, Bulgari и Franck Muller.

Самыми дорогими и интересными, по мнению собеседника, являются FP Journe Tourbillon Souverain, которые сейчас оцениваются более чем в €620.000. Хотя до того как они стал популярным, приобрести аксессуар можно было за €150.000.

FP Journe Tourbillon Souverain. Фото: cats_and_watches

Блогер также акцентирует внимание, что коллекцию, судя по всему, скрупулезно собирали десятилетиями, ведь Franck Muller и Breguet были хитом в нулевых, а сейчас время их популярности уже истекло.

Franck Muller. Фото: cats_and_watches

Кроме того, у Косюка есть 4 нестареющих модели Patek Philippe: два элегантных Ellipse, золотой Nautilus и вечный календарь — Perpetual Calendar, как у Ахметова.

Patek Philippe Ellipse. Фото: cats_and_watches

Patek Philippe Nautilus. Фото: cats_and_watches

Patek Philippe. Фото: cats_and_watches

Часы-календарь от Patek Philippe. Фото: cats_and_watches

Больше всего из коллекции могут удивить Bulgari Octo Finissimo Skeleton – они самые редкие, но при этом едва ли не самые недооцененные публикой. Как водится, часовые энтузиасты очень любят подобные модели.

Bulgari Octo Finissimo Skeleton. Фото: cats_and_watches

При этом в данной подборке нашему собеседнику не хватило некоторых брендов, как De Bethune или H. Moser & Cie.

Также ниже показаны другие модели наручных часов, принадлежащих Косюку.

IWC Grande Complication. Фото: cats_and_watches

Breguet Classique. Фото: cats_and_watches

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мэр Львова Садовый носит очень интересные часы.