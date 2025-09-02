Убийство Парубия было тщательно спланированно: следователь объяснил, почему выстрелов было именно восемь

По мнению эксперта, покушение на Парубия было спланированным

Убийство Андрея Парубия во Львове было тщательно и заблаговременно спланированным. Убийца выпустил в политика полную обойму пуль, чтобы удостовериться, что точно закончит начатое.

Об этом "Телеграфу" рассказал Руслан Сушко – отставный полковник милиции и бывший старший следователь по особо важным делам ГУ МВД. Он опроверг слова о том, что убийца мог действовать спонтанно – такая версия существовала в сети.

Количество выстрелов не является знаковым фактором. Почему? Потому что выпустил всю обойму, чтобы, знаете, стопроцентно убить. То есть это тоже никоим образом не свидетельствует о навыках киллера. Но то, что оно подготовлено, это однозначно Руслан Сушко

Руслан Слушко. Фото: Суспільне

О тщательной подготовке говорит и то, что убийца пытался скрывать свою личность – его лицо было закрыто во время нападения, поэтому идентифицировать его по камерам было невозможно.

"Человек совершил действия для предотвращения своего выкрытия, задержания, притягивания к ответственности, поскольку закрытое лицо идентифицировать, в принципе, невозможно. И даже та видеозапись сделана в таком ракурсе, который не позволил бы экспертам установить антропометричные данные киллера", – заявил Сушко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Галицком районном суде Львова прошло заседание по избранию меры пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве Андрея Парубия. Суд постановил взять его под стражу на 60 дней без права внесения залога.