Никаких 7 уроков в день. В Украине предлагают изменить расписание в школах

Как хотят изменить нагрузку школьников

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В Украине хотят изменить подход к формированию школьных расписаний, чтобы у учеников было меньше разных предметов в течение одного дня. Среди предложенных вариантов — более широкое использование сдвоенных уроков и более равномерное распределение учебной нагрузки в течение недели.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступил Василий Ципцер.

Почему хотят изменить расписание

В петиции отмечается, что школьники часто имеют в течение одного дня много разных предметов. Из-за этого ребенку приходится носить в школу большое количество учебников, тетрадей и других принадлежностей.

Кроме того, после занятий ученик может получать домашние задания сразу по нескольким дисциплинам. Автор петиции считает, что это создает дополнительную физическую и умственную нагрузку.

Петиция на сайте Кабинета Министров

Как могут изменить учебный день

В петиции предлагается изменить сам принцип формирования расписания. Например, вместо шести-семи разных предметов школьник мог бы иметь три-четыре. Часть занятий при этом предлагается проводить сдвоенными — то есть два урока одного предмета подряд.

Такой формат, по мнению автора, позволил бы уменьшить количество учебников в школьном портфеле и количество предметов, к которым нужно готовиться дома в один день.

"Цель — изменить способ распределения учебной нагрузки", — отмечается в тексте петиции.

Автор подчеркивает, что речь идет не о сокращении обучения. Общее количество уроков не должно уменьшиться. Измениться может только то, как именно их будут распределять в течение недели.

Что предлагают Министерству образования

В петиции просят поручить Министерству образования и науки рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующие нормативные и методические документы.

Отдельно речь идет о разработке рекомендаций для школ по составлению расписания и планированию домашних заданий. Учителя разных предметов, по мнению автора, должны координировать их объем, чтобы на один день не приходилось много заданий сразу по нескольким дисциплинам.

При планировании обучения предлагается учитывать возраст школьников и оставлять им достаточно времени не только на учебу, но и на отдых, физическую активность и личные дела.

Как отмечается в петиции, действующий Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования уже регулирует распределение учебной нагрузки в течение недели и предусматривает возможность проведения сдвоенных занятий.

Автор отдельно подчеркивает, что предложение не предусматривает уменьшения количества учебных часов или снижения требований к знаниям школьников. Речь идет именно о способе распределения нагрузки.

"Целью этой петиции не является сокращение учебной программы, уменьшение количества учебных часов или снижение требований к знаниям учащихся", — указывается в тексте петиции.

Сбор подписей под обращением начался 8 сентября 2026 года. Чтобы Кабинет Министров был обязан рассмотреть петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей. На момент публикации петиция находится на этапе сбора голосов. Сейчас ее поддержали 38 человек, а до завершения сбора подписей остается 85 дней.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают отменить 5-дневную рабочую неделю.