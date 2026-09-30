Детский ребус поставил взрослых в тупик: где в загадке спряталась ошибка

Эту загадку не могут разгадать с первого раза

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Threads начал распространяться простой на первый взгляд детский ребус, над которым пользователям пришлось изрядно подумать. Оказалось, что проблема может быть не в сложности загадки, а в одной детали, которую авторы, вероятно, указали неправильно.

Как именно разгадать ребус и какое слово должно было получиться в результате — расскажет "Телеграф".

С чего начинается загадка

"Нужна помощь зала, у нас получается "письбільник"", — написала авторка поста.

Ребус из Threads

В начале ребуса стоит буква "П", после которой изображен диск. Далее под рисунком есть запятая, которая означает, что от слова "Диск" нужно убрать первую букву.

Так получаем "иск". Отдельное условие "4=ь" означает, что четвертую букву нужно заменить на "ь". В результате первая часть слова превращается в "Пись". Именно на следующем этапе и возникает проблема.

Больше или меньше

После изображения диска в ребусе стоит знак ">" (больше). По условию ребуса от этого слова нужно отбросить две последние буквы.

Если воспринимать изображенный символ именно как знак "больше", от соответствующего слова остается "Біль". Тогда вместе с первой частью получаем "П+ись + біль".

Логичнее загадка складывается, если предположить, что вместо знака ">" (больше) авторы имели в виду знак "<" (меньше).

Тогда от слова нужно оставить первые буквы, где и образуется фрагмент "Мен".

Последняя часть загадки связана с изображением чайника. По условию, от этого слова нужно взять 4, 5 и 6 буквы. Это дает "Ник".

В итоге имеем:

П+ИСЬ + МЕН + НИК = ПИСЬМЕННИК.

Именно слово "письменник", вероятнее всего, и было правильным ответом на ребус. Потому что, если все условия загадки считать верными, со знаком больше образуется слово "письбільник".

В комментариях под постом пользователи уже успели пошутить над альтернативной версией. В частности, "письбільник" назвали словом, которое звучит так, будто это восьмой день недели.

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал о головоломке с горящим Кремлем для самых внимательных.