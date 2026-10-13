Как поправить ментальное здоровье за полтора дня: украинка показала неожиданный способ

Главный секрет оказался не в сложных практиках, а в обычных делах за городом

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В соцсетях поделились необычным способом восстановить душевное равновесие за полтора дня. Вместо психологических практик и отдыха автор предложил заняться деревенскими делами: перенести дрова и собрать опавшую листву.

Пост появился в Threads. Автор перечислил занятия, которые, по его мнению, помогают перезагрузиться. Сначала нужно перенести и сложить восемь кубометров дров, чтобы зимой было тепло. Затем растопить ими печь и проверить, не привезли ли вместо сухих поленьев сырые.

Дальше – встретить рассвет, глядя на тыквы, и представить, что это собственное поле. Потом собрать листья, которые еще не опали. Автор с юмором признал: занятие бесполезное, но медитативное.

Пост в Threads

В списке также картошка у соседей на ужин: свою вырастить помешал слишком городской образ жизни. Еще один пункт – кофе во дворе, в максимально расслабленной обстановке.

Пост в Threads

В конце автор коротко подвел итог: "Готово". Заодно предложил другим пользователям рассказать, как они справляются с повседневными заботами.

Публикация обыгрывает мысль о том, что иногда для перезагрузки хватает простых физических дел, свежего воздуха и возможности ненадолго отвлечься от городской суеты.

Пост в Threads

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет дача украинцев через 10 лет.