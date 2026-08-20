Готовы помочь, но…: в ЕС отреагировали на заявления Федорова о необходимости выборов в Украине

Одним из принципов ЕС является невмешательство во внутреннюю политику союзников и партнеров

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В Европейской Комиссии отреагировали на слова экс-министра обороны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине. Так, Евросоюз готов оказать всестороннюю поддержку, в том числе в обеспечении соблюдения демократических стандартов.

Об этом во время брифинга заявила представитель по внешнеполитическим вопросам Европейской Комиссии Анита Гиппер. В то же время, по ее словам, принимать решение о возможности проведения выборов имеет право исключительно Украина.

Представитель ЕК отметила, что выборы нужно проводить в соответствии с украинским законодательством. А что касается сроков их проведения, то это прерогатива Украины.

"Что касается выборов, то именно Украине решать, когда их проводить, при этом полностью соблюдая собственное законодательство", — сказала Гиппер.

По ее словам, Евросоюз готов оказать всестороннюю поддержку Украине в этом вопросе. В частности, способствовать соблюдению демократических процедур.

"ЕС готов поддерживать Украину на протяжении всего избирательного процесса, в частности, в обеспечении соблюдения соответствующих демократических стандартов", — подчеркнула Гиппер.

Анита Гиппер. Фото ЕК

Что заявил Федоров

Как сообщал "Телеграф", 18 августа бывший министр обороны Михаил Федоров опубликовал видеообращение, в котором заявил о необходимости проведения выборов в Украине. Он подчеркнул, что государство должно обеспечить возможность голосования для военнослужащих, миллионов находящихся за рубежом украинцев, а также граждан с прифронтовых территорий.

Михаил Федоров

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему украинцы среди войны вышли на протесты в поддержку Михаила Федорова.