Требуют отдать телефон во время проверки: есть ли такие полномочия у сотрудников ТЦК

Юристы объяснили, в каких случаях имущество могут изъять и что делать, если смартфон забрали

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Сотрудники территориальных центров комплектования не имеют права принудительно изымать у гражданских мобильные телефоны и личные вещи. Ссылка на режимный статус учреждения или внутренние инструкции не дает таких полномочий.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал адвокат Геннадий Капралов . Детальнее читайте в материале "Телефон забрали в ТЦК: что на самом деле разрешает закон и как вернуть свою вещь".

Какие полномочия есть у сотрудников ТЦК

Работу ТЦК регулируют законы о воинской обязанности и мобилизации, положение о территориальных центрах комплектования, утвержденное постановлением правительства №154, и порядок призыва, утвержденный постановлением №560. По словам адвоката Капралова, эти документы не разрешают забирать вещи у человека только потому, что он находится в помещении ТЦК.

"Ни один из этих документов не дает центру права отбирать вещи человека только потому, что он зашел в помещение", – сказал Геннадий Капралов.

Адвокат сослался на статью 19 Конституции Украины, согласно которой никто не обязан делать то, чего не предусматривает закон. Право собственности, частную жизнь и тайну переписки защищают статьи 31, 32 и 41 Конституции. Доступ к содержимому телефона Европейский суд по правам человека в деле Saber v. Norway (2020) признал серьезным вмешательством в частную жизнь.

Адвокат по военным вопросам ЮК "Приходько и партнеры" Елизавета Грецких в комментарии "Телеграфу" пояснила, что осматривать человека и его вещи могут только органы, перечисленные в статье 264 КУоАП: полиция, СБУ, Военная служба правопорядка и пограничники. ТЦК в этот перечень не входят. Сотрудники центров – военнослужащие, а не правоохранители, поэтому обыск, личный досмотр, осмотр вещей и изъятие имущества гражданских не входят в их полномочия.

"Законных оснований для принудительного изъятия мобильных телефонов или личных вещей у гражданских лиц работниками ТЦК и СП нет", – сказала Елизавета Грецких.

Что насчет военнослужащих

Совсем иная ситуация складывается после того, как человека зачисляют в штат воинской части. С этого момента правила использования мобильных телефонов, включая время их применения и места хранения, устанавливаются командиром (согласно статье 143 Устава внутренней службы ВСУ).

При этом адвокат, кандидат юридических наук и партнер АБ "Щенникова и партнеры" Елена Андреева в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" подчеркнула: сотрудники ТЦК остаются военнослужащими, а не правоохранителями. По этой причине у них нет полномочий проводить обыск, личный досмотр, досмотр вещей или изымать имущество у гражданских лиц.

"Единственное, что могут сделать в ТЦК, – запретить пользоваться телефоном в определенных местах помещения, но не изымать его", – объясняет Андреева.

ТЦК не может работать без полиции?

Напомним, мужчинам, которые возвращаются в Украину после нескольких лет за границей, следует учитывать правила воинского учета и проверить, актуальны ли их данные. Конкретные требования зависят от обстоятельств и военно-учетного статуса человека.