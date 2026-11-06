Зеленский допустил онлайн-выборы в Украине: почему эта идея вряд ли сработает

Эксперты видят в электронном голосовании ряд рисков

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Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября заявил, что Украина может рассмотреть проведение онлайн-выборов. По его словам, это "возможно и реально".

"Телеграф" рассказывает, по какой причине Зеленский мог сделать такое заявление и что по этому поводу думают эксперты.

Что сказал Зеленский

"Все профессии важны, но во время войны профессия солдата является самой важной, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И позволить проведение выборов, но не дать возможность проголосовать солдатам — это несправедливо. Это на 100% несправедливо. Мы можем подумать об онлайн-выборах. Это, возможно, реально, но тогда парламент должен искать и найти решение", — сказал президент в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Почему Зеленский заговорил об онлайн-выборах, которых не будет — Вадим Денисенко

Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экс-советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко проанализировал заявление Зеленского о проведении выборов онлайн и объяснил, что он упомянул о возможности онлайн-выборов в ответ на вопросы интервьюера, а не в рамках подготовленной инициативы. Президент показал, что готов обсуждать разные способы голосования, но его слова не означают, что выборы уже собираются переводить в онлайн.

Вадим Денисенко. Фото: facebook.com/vadym.denysenko

Вопрос задал Ян Бемерманн — один из самых влиятельных представителей политической сатиры в современной Германии. Его программы выходят за пределы комедии: в них ведущий проводит журналистские расследования и прибегает к политическим провокациям.

В разговоре с Зеленским ведущий спросил примерно так: что бы сказал бывший сатирик о том, что украинцы сейчас не могут голосовать из-за действующего военного законодательства? Президент не подхватил предложенную игру и ответил о политических решениях, пишет Денисенко.

В ответ президент упомянул о трудностях с голосованием и военных, и украинцев, выехавших в Европу. Для интервью в Германии, где находится не менее миллиона украинских беженцев, эта тема почти неизбежна. Но за ней кроется более сложный вопрос: как организовать выборы и кто будет определять их результат.

В украинском политикуме сложился почти безмолвный консенсус: полноценные выборы в ЕС организовать невозможно. При этом многие оставшиеся в Украине считают, что судьбу выборов должны решать живущие в стране. Поэтому участие беженцев становится политическим вопросом еще до обсуждения процедуры.

"Зеленский в ответе об онлайн выборах четко дал пас в сторону ответственности Рады за принятие этого решения. Напомню, что в начале года в парламенте начала работу комиссия по новому избирательному закону, но за почти год работы результатов нет. И в вопросе онлайн голосования, скорее всего, не будет", — пишет Денисенко.

Он добавил, что общество не верит в честность голосования через интернет. Поэтому провести его сейчас, даже если технически все будет готово — это подвергнуть сомнению вопрос легитимности выборов.

"В конце концов, Зеленский сам сказал, что эти выборы могут сейчас расколоть общество. В итоге имеем простую игру: президент говорит, что готов рассматривать разные возможности выборов, так как понимает, что давление по этому вопросу может расти. Но, вместе с тем, ни о каких выборах речь сейчас вообще не идет", — резюмировал экс-нардеп.

Онлайн-выборы — какие риски видят эксперты

Тема онлайн голосования уже не в первый раз возникает с начала полномасштабной войны России против Украины. Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель ранее объяснял "Телеграфу" сложность внедрения такого механизма и его противоречивость. По его словам, учитывая количество кибератак на разные украинские учреждения — от банков, до сайтов Верховной Рады, есть серьезные сомнения в вопросе безопасности. Но дело не только в безопасности. Есть еще и политический компонент электронного голосования, который может повлиять на легитимность выборов.

"Не стоит забывать, что мы — страна, прошедшая довольно сложный путь избирательной истории: похищение избирательной документации, искажение результатов, замена урн, "мертвые души", подкупы. И поэтому у нас сформировано общественное мнение относительно возможности влиять на результаты волеизъявления. Постарались и украинские политики, которые неоднократно заявляли о том, что у них украли победу. И поэтому электронное голосование может нести даже риск срыва избирательной кампании", — отметил Алексей Кошель.

Политолог Владимир Фесенко ранее говорил "Телеграфу", что, по его мнению, онлайн-выборов не будет. По его словам, голосование через сеть было бы ошибкой.

"То, что поддерживает Зеленский, не означает, что Рада поддержит. Посмотрим. Мой прогноз – нет. Думаю, некоторые люди в окружении предлагают ему такой вариант. Но если он согласится, это будет ошибка. Он встретит сопротивление и не только со стороны оппозиции", — сказал Фесенко в декабре 2025 года.

Онлайн-выборы чреваты масштабными нарушениями, — эксперт по кибербезопасности

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что проведение онлайн-выборов через "Дію" может привести к фальсификациям, нарушению тайны голосования и давлению на избирателей. По его оценкам, система не готова к такой задаче, говорил он в эфире "КИЕВ24" во время прошлых обсуждений выборов в интернете.

"Если проигнорировать всю логику, все законодательство, через колено принять какие-то изменения в Избирательный кодекс, где предусмотреть, например, выборы в "Дії", то я на 99% уверен, что это будут фальсификации", – сказал Корсун.

Главные риски, по оценке эксперта, – невозможность гарантировать тайну голосования и проверить, засчитали ли голос именно за того кандидата, которого избрал избиратель. Есть и риск принуждения: во время дистанционного голосования сложно установить, не давили ли на человека начальник, командир или руководитель бюджетного учреждения.

Для сравнения эксперт упомянул Эстонию. К первым электронным выборам в 2005 году страна готовилась около десяти лет: разрабатывала систему, тестировала ее и проверяла безопасность. Перед запуском там приняли два национальных закона об электронном голосовании и подписали меморандум со всеми политическими партиями.

Как рассказывал "Телеграф", 11 октября Зеленский предложил провести выборы в Украине, но поставил одно условие. Это было бы возможно при полном прекращении огня Россией на 60 суток.