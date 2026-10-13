Вимагають віддати телефон під час перевірки: чи є такі повноваження в працівників ТЦК

Юристи пояснили, у яких випадках майно можуть вилучити та що робити, якщо смартфон забрали

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Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права примусово вилучати у цивільних мобільні телефони та особисті речі. Посилання на режимний статус установи чи внутрішні інструкції не дає таких повноважень.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів адвокат Геннадій Капралов . Детальніше читайте у матеріалі "Телефон забрали у ТЦК: що насправді дозволяє закон і як повернути свою річ".

Які повноваження мають співробітники ТЦК

Роботу ТЦК регулюють закони про військовий обов’язок та мобілізацію, положення про територіальні центри комплектування, затверджене постановою уряду №154, та порядок призову, затверджений постановою №560. За словами адвоката Капралова, ці документи не дозволяють забирати речі у людини лише тому, що вона знаходиться у приміщенні ТЦК.

"Жоден з цих документів не дає центру права відбирати речі людини лише тому, що вона зайшла до приміщення", – сказав Геннадій Капралов.

Адвокат послався на статтю 19 Конституції України, за якою ніхто не зобов’язаний робити те, чого не передбачає закон. Право власності, приватне життя та таємницю листування захищають статті 31, 32 та 41 Конституції. Доступ до телефону Європейський суд з прав людини у справі Saber v. Norway (2020) визнав серйозним втручанням у приватне життя.

Адвокатка з військових питань ЮК "Приходько та партнери" Єлизавета Грецьких у коментарі "Телеграфу" пояснила, що оглядати людину та її речі можуть лише органи, перелічені у статті 264 КУпАП: поліція, СБУ, Військова служба правопорядку та прикордонники. ТЦК до цього переліку не входять. Співробітники центрів – військовослужбовці, а не правоохоронці, тому обшук, особистий огляд, огляд речей та вилучення майна цивільних не входять до їхніх повноважень.

"Законних підстав для примусового вилучення мобільних телефонів чи особистих речей у цивільних осіб працівниками ТЦК та СП немає", — сказала Єлизавета Грецьких.

Що щодо військовослужбовців

Зовсім інша ситуація складається після того, як людину зараховують до штату військової частини. З цього моменту правила використання мобільних телефонів, включаючи час їх застосування та місця зберігання, встановлюються командиром (згідно зі статтею 143 Статуту внутрішньої служби ЗСУ).

При цьому адвокатка, кандидатка юридичних наук та партнер АБ "Щеннікова та партнери" Олена Андрєєва в ексклюзивному коментарі для "Телеграфа" наголосила: співробітники ТЦК залишаються військовослужбовцями, а не правоохоронцями. З цієї причини вони не мають повноважень проводити обшук, особистий огляд, огляд речей або вилучати майно у цивільних осіб.

"Єдине, що можуть зробити в ТЦК, – заборонити користуватися телефоном у певних місцях приміщення, але не вилучати його", – пояснює Андрєєва.

ТЦК не може працювати без поліції?

Нагадаємо, чоловікам, які повертаються до України після кількох років за кордоном, слід враховувати правила військового обліку та перевірити, чи актуальні їхні дані. Конкретні вимоги залежать від обставин та військово-облікового статусу людини.