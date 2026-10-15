Погибшие, пожары и перебои со светом: последствия ночной атаки по Украине

Российские удары коснулись промышленных и транспортных объектов, а также районов вблизи жилой застройки.

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В ночь на 15 октября Россия атаковала не только фронтир и линию столкновения. Дроны долетели и до глубокого тыла. Разрушительные взрывы произошли по меньшей мере в четырех областях — Волыни, Ровенщине, Кировоградщине и Днепропетровщине.

Российская атака на Кропивницкий и Кировоградскую область в целом продолжалась с вечера 14 октября — в городе пожары, есть перебои со светом и раненые. Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что количество погибших от ударов достигло трех. Травмированы по меньшей мере шесть человек, пяти понадобилась госпитализация.

Под ударом находились логистика, транспортные и промышленные предприятия. В то же время сообщается, что попадания были и вблизи жилых домов.

Реактивные дроны россияне применили и против Луцка. В городе работали силы ПВО, сообщил секретарь горсовета Андрей Разумовский. Раздался по меньшей мере один взрыв. 15 октября объявлен Днем траура в Луцкой городской территориальной громаде. В результате вражеской атаки БпЛА на Луцк накануне погибли 6 человек, еще 13 получили ранения.

Город Ровно и Ровенщина ночью подверглись воздушной атаке — есть разрушение в частном секторе. Часть города и района оставались без света. Глава Ровенской ОГА Александр Коваль сообщил, что сейчас без жертв. Свет в Ровно по состоянию на 6:20 утра восстановить уже удалось, однако линии электропередач повреждены, поэтому без электроэнергии остаются частично Здолбунов, в том числе Дядьковичи и Скворцов.

В Днепропетровской области погибли два человека, сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Под ударом находились Днепровский и Павлоградский районы. В Новоалександровской общине двое погибших — россияне разрушили частный дом. Количество пострадавших в Павлограде уточняется – там горит несколько частных домов.

Последствия удара по Днепропетровщине/Днепропетровская ОГА (ОВА)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что риск эпидемии в Киеве в результате остановки системы канализации считают маловероятным. Однако при длительных отключениях света могут появиться и графики подачи воды.