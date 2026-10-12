Без воды и канализации? Почему худший сценарий для Киева считают маловероятным

На нижних этажах проблемы могут начаться первыми

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В Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных блэкаутов, а остановка канализации, по предупреждению "Киевводоканала", грозит эпидемиологической катастрофой уже через три дня. Впрочем, эксперт считает такой сценарий маловероятным.

"Телеграф" выяснял, могут ли украинцы вообще остаться без воды из-за отключения света, что произойдет, если остановятся стоки, и насколько реальны самые плохие прогнозы.

"Графики воды будут": что сказали в ассоциации водоканалов

Директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь заявил, что длительные отключения света могут заставить водоканалы перейти на графики подачи воды.

"Графики воды будут, потому что это связано с подвозом горючего и остановками генераторов. Разделенная энергетика не может работать постоянно", — говорит Шкинь.

По его словам, в большинстве городов вода будет появляться примерно раз в сутки на несколько часов. Автономные источники питания подают ее в сеть, но поднять на верхние этажи многоэтажек могут не потянуть. Задача такова: чтобы у людей была вода как минимум для питья, а частично и для санитарно-гигиенических нужд. Киев эксперт советует рассматривать отдельно из-за мощных источников воды и насосных станций.

Александр Шкинь

Несколько часов света – несколько часов воды: при каких условиях Киев перейдет на расписание

О том, когда графики станут реальностью именно в столице, предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

"Только если будет почти полный блэкаут. Если в квартире есть электричество хотя бы четыре-восемь часов в день, насосные станции, скорее всего, запитают как инфраструктуру первой необходимости", — отмечает Шира.

При почти полном блэкауте станции будут работать на генераторах, но не круглосуточно, а несколько часов в сутки. "То есть с водой проблем нет, есть проблема с электричеством", — подчеркивает эксперт.

О нынешних перебоях с водой Шира говорит отдельно. "Сейчас воду временно выключают не из-за нехватки электричества, а потому, что выбили подстанцию, питающую насосы. Потом ее восстанавливают, и все работает", — объясняет он.

Артем Шира

Баклажка, водовозка и схема "Киевводоканала": как будет выглядеть вода по расписанию

Заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко рассказал, как предприятие будет действовать во время длительных отключений. Подачу воды в краны водоканал гарантировать не может, но обещает, что питьевая вода в городе будет при любом сценарии. Схема проста:

Света нет: насосы останавливают, а воду удерживают в сетях. Электричество вернули: вода быстро поступает в дома. Блэкаут затягивается: питьевую воду подвозят водовозами.

Итак, несколько часов света в сутки будут означать несколько часов воды в кранах.

Сергей Горкуценко

Генераторы есть, хватит ли горючего: что известно о технике

Шира уверен, что технически подать воду в блэкаут несложно. "Это просто — генератор на насосной станции работает, и все отлично. Насколько я знаю, генераторы уже установлены почти повсюду. Вопрос только в подвозе горючего", — говорит эксперт. О прошлой зиме он вспоминает так: "Мы прошли ее даже при блэкаутах на генераторах".

Действительно, малые и средние водопроводные и канализационные объекты Киева уже имеют резервное питание. Общая мощность их генераторов, по данным предприятия, – около 27 МВт. До конца 2026 года на важнейших и энергоемких объектах планируется запустить еще около 40 МВт новых мощностей. Однако расследователи проекта "Наші гроші" установили, что резервные генераторы для 13 насосных станций в разных частях города поступят только в конце отопительного сезона.

Действительно ли Киеву грозит эпидемия и что произойдет, если стоки остановятся

Артем Шира также прокомментировал предупреждение Сергея Горкуценко о том, что остановка канализации может привести к эпидемиологической катастрофе уже через три дня. По мнению эксперта, полное прекращение работы канализационной системы Киева практически невозможно, а самым плохим сценарием могут стать локальные перебои на отдельных насосных станциях.

"Канализация в Киеве остановиться почти не может. Хуже всего, что может произойти, — мы будем сбрасывать в Днепр неочищенные стоки, а люди этого даже не заметят. Возможны локальные временные проблемы, если выбьют небольшую канализационную насосную станцию, но вряд ли это выгодная цель для врага", — отметил Шира.

При этом в случае, если канализация остановится, а вода в кранах останется, больше всего пострадают обитатели нижних этажей. В то же время на верхних этажах вода может исчезнуть первой из-за падения давления в системе.

"Если вода есть, а канализация не работает, на первых этажах из туалета начнет вытекать вода. Водоканал, скорее всего, отреагирует достаточно быстро и не допустит этого", — говорит Шира.

Если же воду выключают в тех же домах, переполнения стоков не будет. Точные сроки, за которые проблемы появятся на нижних этажах, эксперты не называют.

Есть ли запас мощности: что известно о резервном питании канализационных станций

По словам директора "Института города" Александра Сергиенко, все три десятка канализационных насосных станций Киева имеют резервные источники питания: в случае отключения автоматически запускаются генераторы, есть запасы дизельного горючего.

А Бортницкая станция аэрации входит в План устойчивости Киева. На ней, по данным Минвосстановления, проводятся мероприятия по резервированию источников питания и физической защиты. Хотя сколько часов будут работать генераторы на канализационных станциях без подвоза горючего, эксперты не уточнили.

Остановку канализации для Киева Шира считает невозможной, на худой конец — временной в отдельных районах. В то же время он напоминает: каждый должен соблюдать обычные правила санитарии и гигиены.

Так что пока графики подачи воды в Киеве остаются возможным сценарием, а не объявленным решением. Однако при длительных обесточиваниях водоканала придется полагаться на генераторы, запасы горючего и подвоз питьевой воды. А способность канализации работать без света будет зависеть от того, насколько надежно защищены и снабжены резервным питанием ее насосные станции.

Напомним, масштабные отключения света, к которым привели российские атаки на энергосистему, не связаны с нехваткой электроэнергии в системе. Однако, если в ближайшее время не принять необходимые меры, то зима в столице может оказаться тяжелой, поскольку это главная цель Путина на данный момент.