Осень словно пытается скрыть последствия обстрелов: как сейчас выглядит Краматорск (репортаж Яна Доброносова)

Несмотря на усилия врага, город продолжает жить

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Россияне продолжают осатанело уничтожать Краматорск авиаударами, артиллерией и беспилотниками. Но даже несмотря на постоянные неизбирательные террористические удары россиян, осень украсила этот город удивительными цветами и словно вернула туда жизнь.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил этот непокоренный украинский город. На фото он показал, как выглядят осенью его улицы и как живут остающиеся в нем жители.

По состоянию на 10 октября расстояние от Краматорска до позиций россиян составляло чуть более 16 километров. Именно из-за невозможности оккупировать город россияне неистово его обстреливают.

Расстояние от Краматорска до вражеских позиций на 10 октября 2026 года. Карта DeepState

Улицы города огорожены колючей проволокой. На фасадах многоэтажек можно увидеть следы масштабных пожаров от ударов россиян.

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Улицы города огорожены колючей проволокой. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Россияне уничтожают жилые дома в Краматорске. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На зданиях заметны следы вражеских обстрелов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Даже установленные на улицах антидроновые сетки не всегда спасают от вражеских дронов, кружащих над городом в поисках новых жертв. Также российская армия не гнушается применением и более мощного вооружения для ударов по городу.

На зданиях заметны следы вражеских обстрелов. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Несмотря на опасность, в городе продолжают жить люди. Они, словно не замечая осенней красоты на улицах, куда-то направляются по своим делам.

В городе продолжают жить люди. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В городе продолжают жить люди. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Местные жители пытаются жить, несмотря на опасности. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Кажется, что золотые осенние листья пытаются скрыть последствия вражеских атак. Они ярким ковром покрывает воронки от российских бомб и остатки уничтоженных автомобилей.

Осень будто пытается украсить город после атак россиян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осень будто пытается украсить город после атак россиян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осень будто пытается украсить город после атак россиян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Осень будто пытается украсить город после атак россиян. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Несмотря на то, что враг уничтожает город, осень никто не отменял. Природа рисует невероятные цвета", — рассказал Ян Доброносов.

Осень добавила красок улицам Краматорска. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после российского удара по Краматорску власти вводят строгие транспортные ограничения в Донецкой области.