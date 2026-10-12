Осень словно пытается скрыть последствия обстрелов: как сейчас выглядит Краматорск (репортаж Яна Доброносова)
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Несмотря на усилия врага, город продолжает жить
Россияне продолжают осатанело уничтожать Краматорск авиаударами, артиллерией и беспилотниками. Но даже несмотря на постоянные неизбирательные террористические удары россиян, осень украсила этот город удивительными цветами и словно вернула туда жизнь.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил этот непокоренный украинский город. На фото он показал, как выглядят осенью его улицы и как живут остающиеся в нем жители.
По состоянию на 10 октября расстояние от Краматорска до позиций россиян составляло чуть более 16 километров. Именно из-за невозможности оккупировать город россияне неистово его обстреливают.
Улицы города огорожены колючей проволокой. На фасадах многоэтажек можно увидеть следы масштабных пожаров от ударов россиян.
Даже установленные на улицах антидроновые сетки не всегда спасают от вражеских дронов, кружащих над городом в поисках новых жертв. Также российская армия не гнушается применением и более мощного вооружения для ударов по городу.
Несмотря на опасность, в городе продолжают жить люди. Они, словно не замечая осенней красоты на улицах, куда-то направляются по своим делам.
Кажется, что золотые осенние листья пытаются скрыть последствия вражеских атак. Они ярким ковром покрывает воронки от российских бомб и остатки уничтоженных автомобилей.
"Несмотря на то, что враг уничтожает город, осень никто не отменял. Природа рисует невероятные цвета", — рассказал Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что после российского удара по Краматорску власти вводят строгие транспортные ограничения в Донецкой области.