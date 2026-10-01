На российских "Шахедах" заметили "усы": вот зачем они нужны (фото)

Нововведение россиян удивило украинцев

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Россияне продолжают модернизировать и совершенствовать свои ударные дроны. Так, в небе над Украиной были замечены "шахеды" с похожими на "усы" трубками на боевой части.

Об этом сообщил советник Президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов ("Флэш") на своей странице в Facebook. По его словам, такое нововведение россиян несколько озадачило украинских специалистов.

Советник президента обнародовал фото российского БПЛА в обычном и инфракрасном спектрах. На корпусе, возле "головы" дрона, отчетливо видны две горизонтальные трубки.

"Мы пока точно не знаем, зачем эти усы. Это точно не антенны", — написал Бескрестнов.

Новый "шахед" россиян

Новый "шахед" россиян в ИК спектре

Что пишут в сети?

Пользователи в комментариях выдвинули несколько рациональных пояснений по этому вопросу. Многие предположили, что это может быть контактный детонатор для боевой части.

"Усы платы инициации БЧ?";

"Радио антенны для возможности управления человеком. На них стоят камеры и модемы (часто/всегда два — один для передачи, второй для рутинга от других дронов)";

"Думаю функция та же, что и у усов на фпиви";

"Благодарю всех за мысли и версии. Хорошо что у нас еще есть люди, которые умеют думать";

"Похоже на боевую часть кумулятивного действия. Чтобы в разные стороны при взрыве сработало";

Комментарии пользователей

"Это датчик цели для работы по ЛЭП";

"Кумулятивные режущие заряды?";

"Пеленгатор на любой высокочастотный сигнал, в том числе и РЭБ";

"Думаю это датчики цели, если попадет в ЛЭП носом между конструкциями, чтобы при ударе об эти стержни произошла детонация";

Чтобы сквозь опору ЛЭП не пролетел?" — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Разгадка оказалась простой

Позже Сергей Бескрестнов сообщил, что специалисты все же выяснили назначение этих "усов" на беспилотнике врага. Оказалось, что это механический детонатор для боевой части дрона.

"С "усами" на "Герани" разобрались. Это обычный механический детонатор. Внутри металлическая трубка и металлический стержень, которые при прикосновении к чему-нибудь замыкаются, и поступает команда на взрыв. Все механически просто, никаких сенсоров или сложных датчиков", — написал Бескрестнов.

Механический детонатор с российского беспилотника

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атакует Украину новыми "Геранями", которые стали еще быстрее и смертоноснее.