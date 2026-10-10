Рай для туриста, испытание для беженца: что действительно ждет украинцев в этой европейской стране

У этой страны есть как плюсы, так и некоторые минусы

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Для многих украинцев Швейцария кажется идеальным местом для проживания. Однако, если углубиться более подробно в местные особенности, можно выявить немало проблем и минусов постоянного пребывания в этой стране.

Соответствующую дискуссию начала пользовательница под ником nadiia_ivaniv в социальной сети Threads. Выяснилось, что условия посещения этой страны в качестве туриста значительно отличаются от условий, если туда ехать в качестве искателя убежища.

Женщина спросила подписчиков, что они знают о Швейцарии и условиях жизни там. А также стоит ли переезжать туда на постоянное проживание.

"Кто знает о Швейцарии, стоит переезжать?", — написала она.

Что ответили пользователи?

Украинцы в комментариях поделились своим опытом, связанным с пребыванием в Швейцарии. Кое-кто отмечает, что там очень трудно найти работу и жилье, но некоторые украинцы убеждают, что это очень комфортная и удобная страна для проживания.

"Если любите свободу, ни в коем случае";

"Была несколько раз исключительно, как турист, страна очень хорошая, швейцарцы, которых встречала — искренние, приветливые люди, готовы помочь с чем-угодно. Если есть возможность, пробуйте, только так вы поймете, стоит или нет, это все индивидуально";

"Как беженец — тяжеловато, лагеря и самостоятельно все искать жилье, работу. Голодным не будете. С работой очень тяжело — при свободном английском и нормальном немецком — только по знакомству где-то мыть посуду. Очень закрытое общество. Может Цюрих более открыт для иностранцев";

"Хочу сразу сказать, что не знаю, как это все в Украине, потому что с детского возраста там не жила. Жила в Германии, Чехии, Польше, Испании и сейчас в Швейцарии. Если сравнивать со страной соседом Германией, выигрывает во всех пунктах: хорошо, чисто, безопасно, работают все учреждения нормально (отвечают на следующий день, а не через 6 месяцев), хорошо одетые люди на улицах и ухоженные. Хорошая миграционная политика. Испании проигрывает только в климате. Топ возможности для скалирования бизнеса & 100 коннектов. Налоги топ";

Комментарии пользователей

"Первый вопрос, в каком статусе вы переезжаете. Если у вас есть деньги, работа, вы можете выбирать, где жить и нравится спокойная жизнь, то можете переезжать. В маленьких городках не любят, когда иностранцы выделяются, вопрос сможете ли вы жить и выглядеть, как все, потому что живут они очень скромно в своих домах за миллионы. В больших городах, как Цюрих иностранцам жить проще. Как здесь выживают украинцы с временной защитой без работы или беженцы, я не представляю";

"Швейцария хорошая страна во всех смыслах. И швейцарцы отличные люди. Но некоторым украинцам нужно не забывать, что мы здесь в гостях. Я лично не вижу здесь своего будущего, поэтому хочу вернуться в Украину. Но годы, проведенные в Швейцарии, замечательные. Я благодарю Швейцарию за помощь";

"Нужно быть готовым к совсем другому менталитету. Швейцария – очень консервативная страна. Самое проблематичное – работа. Многие связывают это с языком, однако я считаю, что это об отношении к украинцам в целом. Здесь много россиян. Нужно быть готовым к детальной организации своей жизни – квартира, налоги, страхование и т.д. это все занимает достаточно много времени, да и нервов. Вопрос переезда из квартиры на квартиру вообще другой вопрос (дорого, напряженно с дефектами). Короче, хорошо там, где нас нет)))";

Комментарии пользователей

"Кому-то Эльдорадо, и кому-то концлагерь с усиленным питанием. Везде есть как плюс, так и минус";

"Для путешествия очень классная страна, для жизни немного напряжно";

"Сестра живет в Швейцарии как refugee — жилье есть, деньги дают, но честно — я бы такой жизни врагу не пожелала — у тебя нет работы. Ничего своего — так еще и куча запретов";

"Лучшая страна для жизни! Очень многое оказывает помощь людям из Украины. НО! Не стоит путать туризм и эмиграцию. Я видела эту страну с первой и второй стороны, почти ничего общего)", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка назвала самый неожиданный минус жизни в столице Румынии.