Ждала защиты год и получила отказ: украинка честно рассказала о минусах и плюсах Швейцарии

Украинка поделилась собственным опытом и рассказала, кому подойдет эта страна

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Украинка, переехавшая из Швейцарии в Австрию, честно рассказала об ограничениях и преимуществах жизни в стране, из которой уехала. Важно, что Швейцария не предоставляет защиту украинцам, которые уже получали ее в другой стране.

Автор публикации в Threads anastasiya_helmet рассказала, что она получила отказ в предоставлении статуса защиты (S). Причина – Швейцария ввела строгие правила и не предоставляет защиту украинцам, которые уже имели защиту или визы в других странах (или не подпадают под их текущие критерии, в частности относительно регионов выезда). Отказ могут получить и члены семьи, если кто-то из близких имел защиту или вид на жительство. Анастасии не помогла и апелляция.

Кому могут отказать в Швейцарии

По словам автора публикации, среди требований – не иметь защиты или визы в другой стране, постоянно проживать в Украине и быть родом из области, которую считают опасной. К таким областям в Швейцарии отнесли все, кроме западных и северо-западных. Еще одно ограничение – Швейцария больше не принимает военнообязанных.

"Швейцария не дает защиту после других стран. Мы прождали год, подавали апелляцию, но все равно получили отказ. Переехали в Австрию", – написала Анастасия.

Она рассказала, что отказывали и в случаях, когда защита или вид на жительство в другой стране были у одного из членов семьи. Автор посоветовала быть готовыми к такому решению.

Чем Швейцария понравилась украинке

Несмотря на сложности с оформлением, женщина положительно отозвалась о жизни в Швейцарии. Она назвала страну безопасной и красивой, а медицину – одной из лучших в мире. По ее словам, тем, кто живет на социальную помощь в нормальных условиях, там "больше на лайте".

Страна предоставляет жилье и выплаты тем, кому не отказали в защите. Автор советует рассмотреть этот вариант мамам с маленькими детьми, пенсионерам, детям и взрослым с инвалидностью.

Беженцы в Швейцарии живут в приютах или социальном жилье

Сравнивая Швейцарию с Австрией, куда она переехала после отказа, украинка отметила, что в Австрии больше свободы, легче легализация и меньше непривычных правил. Там она живет на самообеспечении.

Важно знать, что Правительство Швейцарии продлило действие временной защиты (статус S) для украинцев до 4 марта 2028 года. Федеральный совет принял это решение, поскольку ситуация в Украине остается нестабильной. Статус S дает право на легальное проживание, работу, медицинское страхование и социальную помощь без прохождения стандартной процедуры убежища.

Список областей Украины, возвращение в которые в Швейцарии считают "принципиально допустимым":

Волынская

Ровненская

Львовская

Тернопольская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Как сообщал "Телеграф", украинка поделилась опытом жизни в Италии. Перед переездом она советовала взвесить минусы. Один из них – проблема с работой.