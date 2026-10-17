Портфель совместных проектов Украины и Германии под патронатом NAUDI на следующий год превысит 3 млрд евро, — Сергей Пашинский

Пашинский выразил глубокую признательность иностранным партнерам за поддержку Украины

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Украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует стремительную эволюцию от проведения первых демонстрационных презентаций до реализации масштабных международных контрактов с европейскими партнерами. И сейчас объемы сотрудничества уже измеряются миллиардами евро.

Об этом во время своего выступления в ходе международной конференции "Украина — Германия: сотрудничество в оборонной промышленности" заявил глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Пашинский.

Конференция, прошедшая 16 октября в Киеве, была организована совместно Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI) и Немецко-Украинской промышленно-торговой палатой (AHK).

В своем выступлении Сергей Пашинский, прежде всего, выразил глубокую благодарность иностранным партнерам за поддержку и личное присутствие в столице Украины, несмотря на постоянные воздушные угрозы.

"Для победы в войне против агрессора нам очень важны финансы, очень важно оружие. Но не менее важно то, что Россия вас не запугала, что вы сейчас здесь с нами стоите вместе против террора, который они развязали против мирного населения, против мирных городов", — подчеркнул глава NAUDI.

Оценивая результаты деятельности Ассоциации, ее руководитель отметил колоссальный путь, который отечественные оружейники прошли за последние годы, и очертил финансовые масштабы будущей горизонтальной кооперации с европейскими странами, в частности благодаря поддержке правительства Германии.

"Я очень горжусь тем, что за последние буквально три года NAUDI прошла огромный путь от презентаций, выставок до уже действующих проектов на сотни миллионов евро, которые уже работали, уже активизировались, и имеют своих горизонтальных партнеров в Германии. Все начиналось с так называемой "датской модели" (предусматривает прямое финансирование украинских производителей правительствами стран-партнеров, — ред.)…, которая благодаря позиции немецкого правительства, немецкого Министерства обороны трансформировалась в огромную сетку горизонтальных связей и совместных проектов. Только на следующий год и только под патронатом NAUDI такие совместные проекты запланированы на более чем на 3 млрд евро", — заявил Сергей Пашинский.

Ключевым вектором развития украинского оборонного сектора Сергей Пашинский назвал именно совместное с партнерами создание новейшего вооружения, способного обеспечить безопасность всему европейскому континенту.

"Я хочу заверить всех в этом зале, что наша стратегия — это поиск партнеров, кооперация. Это поиск партнеров в разработке новых видов оружия, а у нас уже есть соответствующие примеры, уже идут испытания. И я абсолютно убежден в том, что это интересно и важно не только для Украины, но и для безопасности всей Европы. И я обещаю и гарантирую всем участникам, что любые реальные проекты, которые будут начаты в этом зале или в результате наших встреч, будут иметь нашу защиту, нашу поддержку и 100% пойдут в пользу безопасности всей Европы", — заверил Сергей Пашинский.

В конце выступления глава NAUDI призвал к практическому и решительному оборонному взаимодействию.

"Я очень прошу, чтобы в результате нашей сегодняшней встречи появилось то, что защитит Европу и поразит Россию. Слава Украине!" — завершил свое выступление Сергей Пашинский.