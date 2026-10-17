Портфель спільних проєктів України та Німеччини під патронатом NAUDI на наступний рік перевищить 3 млрд євро, — Сергій Пашинський

Пашинський висловив глибоку вдячність іноземним партнерам за підтримку України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Український оборонно-промисловий комплекс демонструє стрімку еволюцію: від проведення перших демонстраційних презентацій до реалізації масштабних міжнародних контрактів із європейськими партнерами. І наразі обсяги співпраці вже вимірюються мільярдами євро.

Про це під час свого виступу в ході міжнародної конференції "Україна — Німеччина: співпраця в оборонній промисловості" заявив голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Пашинський.

Конференція, що пройшла 16 жовтня в Києві, була організована спільно Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI) та Німецько-Українською промислово-торговельною палатою (AHK).

У своєму виступі Сергій Пашинський передовсім висловив глибоку вдячність іноземним партнерам за підтримку та особисту присутність у столиці України, попри постійні повітряні загрози.

"Для перемоги у війні проти агресора нам дуже важливі фінанси, дуже важлива зброя. Але не менше важливе те, що Росія вас не залякала, що ви зараз тут з нами стоїте разом проти терору, який вони розв'язали проти мирного населення, проти мирних міст", — наголосив голова NAUDI.

Оцінюючи результати діяльності Асоціації, її очільник відзначив колосальний шлях, який вітчизняні зброярі подолали за останні роки, та окреслив фінансові масштаби майбутньої горизонтальної кооперації з європейськими країнами, зокрема завдяки підтримці уряду Німеччини.

"Я дуже пишаюсь тим, що за останні буквально три роки NAUDI пройшла величезний шлях від презентацій, виставок до вже діючих проектів на сотні мільйонів євро, які вже працюють, які вже активізувалися, і мають своїх горизонтальних партнерів в Німеччині. Все починалося з так званої "данській моделі" (передбачає пряме фінансування українських виробників урядами країн-партнерів, — ред.)…, яка завдяки позиції німецького уряду, німецького Міністерства оборони, трансформувалася в величезну сітку горизонтальних зв’язків і спільних проектів. Тільки на наступний рік і тільки під патронатом NAUDI таких спільних проєктів заплановано на більш ніж на 3 млрд євро", — заявив Сергій Пашинський.

Ключовим вектором розвитку українського оборонного сектору Сергій Пашинський назвав саме спільне з партнерами створення новітнього озброєння, яке здатне гарантувати безпеку всьому європейському континенту.

"Я хочу запевнити всіх в цьому залі, що наша стратегія — це пошук партнерів, кооперація. Це пошук партнерів в розробці нових видів зброї, а в нас уже є відповідні приклади, вже ідуть випробування. І я абсолютно переконаний в тому, що це є цікавим і важливим не тільки для України, а й для безпеки всієї Європи. І я обіцяю і гарантую всім учасникам, що будь-які реальні проекти, які будуть започатковані в цьому залі чи в результаті наших зустрічей, будуть мати наш захист, нашу підтримку і 100% підуть на користь безпеці всієї Європи", — запевнив Сергій Пашинський.

Наприкінці виступу очільник NAUDI закликав до практичної та рішучої оборонної взаємодії.

"Я дуже прошу, щоб в результаті нашої сьогоднішньої зустрічі з'явилось те, що захистить Європу і вразить Росію. Слава Україні!", — завершив свій виступ Сергій Пашинський.