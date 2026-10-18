США возобновили обмен разведданными с Украиной: что это меняет для Сил обороны

Возобновление сотрудничества с США усиливает позиции Украины

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Соединенные Штаты Америки возобновили обмен разведывательной информацией с Украиной после того, как в начале недели это сотрудничество было приостановлено. Это позволит повысить эффективность украинских дальнобойных ударов по целям на территории РФ и осведомленность о ракетно-дроновых ударах врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC, сообщает Bloomberg. Также глава государства выразил надежду, что Дональд Трамп изменит свое отношение к возобновлению сотрудничества между США и Россией.

Владимир Зеленский отметил, что США вновь предоставляют разведывательные данные Украине после того, как этот процесс был заблокирован в течение "определенного периода времени". При этом он не уточнил, по каким причинам американская сторона приостановила сотрудничество и когда оно возобновилось.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 28 июля 2026 года. Фото ОПУ

Отдельно украинский президент подверг критике решение Дональда Трампа в отношении России. В частности, относительно ослабления санкционного давления на Москву.

"Это, конечно, досадно. Я надеюсь, что он изменит свои решения, изменит свое отношение к Путину", – заявил Зеленский.

Что обмен разведданными значит для Украины?

Как сообщал "Телеграф", по мнению военного эксперта, бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Ступака, остановка обмена разведданными между США и Украиной оказывала непосредственное влияние на возможности Сил обороны сразу в нескольких аспектах.

Первым из них, безусловно, является способность обороняться от воздушных атак россиян. В частности от ракетно-дроновых ударов врага.

"Ракеты, дроны, места запусков, маневры российской стратегической авиации. Когда мы видим в мониторинговых пабликах сообщения о перемещениях на российских авиабазах "Украинка", "Оленя", "Энгельс", это большая помощь от разведчиков из Америки. Сюда входит спутниковая разведка, радиоэлектронная разведка, где-то агентурная разведка", — объяснил Ступак.

Иван Ступак

Также эксперт отметил важность данных американской разведки для украинских атак по территории РФ. Ведь эта информация оказывает существенное влияние на эффективность ракетно-дроновых ударов.

"Если не будет помощи от западных друзей, то эффективность наших дронов может упасть, если не до нуля, то почти до него. Почему? Эта информация нам помогает планировать дальнобойные удары в обход российской ПВО. Заранее мы получаем информацию, например, что возле Воронежа есть скопление ПВО с радиусом действия 20 километров, поэтому облетайте юго-восточнее 25 километров, здесь держитесь горизонта 20 метров, здесь поднимаетесь на 300 метров и так далее. И, таким образом, мы можем наносить свои удары", — подчеркнул эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сможет ли Дональд Трамп полностью "ослепить" и обезоружить Украину.