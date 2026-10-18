США відновили обмін розвідданими з Україною: що це змінює для Сил оборони

Відновлення співпраці зі США посилює позиції України

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Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після того, як на початку тижня ця співпраця була призупинена. Це дозволить підвищити ефективність українських далекобійних ударів по цілях на території РФ та обізнаність про ракетно-дронові удари ворога.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC, повідомляє Bloomberg. Також глава держави висловив сподівання, що Дональд Трамп змінить своє ставлення до відновлення співпраці між США та Росією.

Володимир Зеленський зазначив, що, США знову надають розвідувальні дані Україні після того, як цей процес був заблокований протягом "певного періоду часу". При цьому він не уточнив, з яких причин американська сторона призупинила співпрацю та коли вона відновилась.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 28 липня 2026 року. Фото ОПУ

Окремо український президент розкритикував рішення Дональда Трампа щодо Росії. Зокрема, щодо про послаблення санкційного тиску на Москву.

"Це, звичайно, прикро. Я сподіваюся, що він змінить свої рішення, змінить своє ставлення до Путіна", – заявив Зеленський.

Що обмін розвідданими значить для України?

Як повідомляв "Телеграф", на думку військового експерта, колишнього співробітника Служби безпеки України Івана Ступака, зупинка обміну розвідданими між США та Україною безпосередньо впливала на спроможності Сил оборони відразу в кількох аспектах.

Найпершим з них, безумовно, є здатність оборонятись від повітряних атак росіян. Зокрема про ракетно-дронові удари ворога.

"Ракети, дрони, місця запусків, маневри російської стратегічної авіації. Коли ми бачимо у моніторингових пабліках повідомлення про переміщення на російських авіабазах "Українка", "Оленя", "Енгельс", це велика допомога від розвідників з Америки. Сюди входить супутникова розвідка, радіоелектронна розвідка, десь агентурна розвідка", — пояснив Ступак.

Іван Ступак

Також експерт відзначив важливість даних американської розвідки для українських атак по території РФ. Адже ця інформація суттєво впливає на ефективність ракетно-дронових ударів.

"Якщо не буде допомоги від західних друзів, то ефективність наших дронів може впасти, якщо не до нуля, то майже до нього. Чому? Ця інформація нам допомагає планувати далекобійні удари в обхід російської ППО. Заздалегідь ми отримуємо інформацію, наприклад, що біля Воронежа є скупчення ППО з радіусом дії 20 кілометрів, тому облітайте на південний схід за 25 кілометрів, тут тримайтеся горизонту 20 метрів, тут піднімайтесь на 300 метрів і так далі. І, таким чином, ми можемо завдавати своїх ударів", — наголосив експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи зможе Дональд Трамп повністю "осліпити" та обеззброїти Україну.