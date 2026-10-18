Трамп отложил санкции против России: зачем ему 60 дней

Решение связано с рисками для мирового рынка нефти и возможными последствиями для экономики США

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет пока не вводить санкции против России по закону Грэма. Администрация использует предусмотренные законом 60 дней, чтобы оценить экономические последствия.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам.

Почему администрации нужны 60 дней

По словам Рубио, закон о жестких санкциях против России и Ирана предусматривает ограничения, которые затрагивают и другие страны.

"Проблема в том, что эти санкции касались не только России. Они предусматривают пошлины в отношении ряда стран – например, Индии и других. Поэтому я считаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, к чему приведет введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже экономики США", – сказал он.

Госсекретарь добавил, что в закон включили исключения, поскольку для изучения вопроса нужно время. Администрации предстоит взвесить аргументы за и против.

Марко Рубио

Индия и прежние исключения для российской нефти

В качестве примера Рубио привел Индию. Страна добровольно диверсифицировала поставки, но по-прежнему получает значительную часть энергоресурсов из России.

Журналист спросил, не станет ли это решение подарком российскому главе Владимиру Путину. Рубио ответил, что российское дизельное топливо в любом случае продали бы. Разница, по его словам, только в том, сколько топлива получили бы США.

Рубио напомнил, что несколько месяцев назад Вашингтон уже предоставлял 60-дневное исключение для российской нефти из-за напряженности в Ормузском проливе.

Как связаны конфликты и рынок энергоресурсов

Международные конфликты связаны между собой и создают неопределенность на мировом рынке энергоресурсов, подчеркнул госсекретарь. Поэтому решения нужно принимать осторожно и тщательно прорабатывать.

По его словам, речь идет об Ормузском проливе, событиях вокруг Саудовской Аравии и войне между Россией и Украиной, которая накладывает ограничения на весь мир.

Как работает указ Трампа

Указ касается масштабных пошлин, ограничений и санкций за покупку российских энергоресурсов. Их введение продвигал сенатор Линдси Грэм, чтобы наказать Россию за войну в Украине.

Трамп воспользовался предусмотренным законом правом отказаться от применения санкций. Директива формально вводит пошлины, но приостанавливает их действие и оставляет президенту возможность применить их позднее.

Что это означает

Пошлины для покупателей российских энергоресурсов связывают санкционное давление с торговыми отношениями США. Вашингтону приходится учитывать интересы стран, через которые он намерен воздействовать на доходы России. При принятии решения учитывают и ущерб российской экономике, и цену такого давления для самих США.

Как сообщал "Телеграф", 16 октября Дональд Трамп приостановил действие ключевых санкций и пошлин, связанных с Россией. При этом закон предусматривал пошлины до 100% на товары, которые США импортируют из пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа в рамках предусмотренных мер.

Пошлины также должны были затронуть страны, которые продолжат покупать российские энергоносители спустя 30 дней после принятия закона, и пятерых крупнейших помощников России в обходе санкций. Поэтому приостановка касается не только прямого давления на Россию: пошлины могли затронуть торговлю США с другими государствами.