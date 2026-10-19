Демобилизация будет: когда и кто из военных сможет уволиться первым

Ранения, боевой опыт и длительность службы могут повлиять на очередность

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В Украине работают над механизмом демобилизации военных, которые служат с 2014 года или с самого начала полномасштабного вторжения. В Верховной Раде говорят, что нужно определить не только круг тех, кто сможет уволиться, но и очередность демобилизации. В настоящее время вопросы механизма демобилизации прорабатывает команда Минобороны вместе с комитетом по нацбезопасности, обороне и разведке.

Точных сроков в месяц или два нет, заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью Radio NV. Он подчеркнул, что этот вопрос "в краткосрочной перспективе будет решен".

Также он отметил, что нужно определить не только кто из военных будет иметь право на увольнение, но и очередность демобилизации. В этом вопросе главным критерием должна стать справедливость, говорит член комитета, чтобы не было увольнений по формальным основаниям. Этот вопрос также обсуждался в комитете. "Например, человек получил два ранения тяжелых, он воюет сегодня, наверное, он имеет первоочередное право на увольнение, чем тот, кто служит с 2022 года, но ни разу не участвовал в боевых действиях", — объясняет Вениславский.

Но сейчас над конкретным механизмом работают, ведь "вопросов очень много". По словам Вениславского, те, кто давно служит, и те, кто имеет наибольшие заслуги, постепенно получат право на увольнение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что усилить Силы обороны предлагается из рядов забронированных работников силовых структур. Пока это не единственное предложение к изменению вопроса бронирования, которое активно обсуждается.