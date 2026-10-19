Демобілізація буде: коли і хто з військових зможе звільнитися першим

Поранення, бойовий досвід і тривалість служби можуть вплинути на черговість

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В Україні працюють над механізмом демобілізації військових, які служать із 2014 року або від початку повномасштабного вторгнення. У Верховній Раді кажуть, що потрібно визначити не лише коло тих, хто зможе звільнитися, а й черговість демобілізації. Наразі питання механізму демобілізації опрацьовує команда Міноборони разом з комітетом з нацбезпеки, оборони та розвідки.

Точних строків у місяць чи два немає, заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV. Він наголосив, що це питання "в короткостроковій перспективі буде вирішено".

Також він зауважив, що потрібно визначити не тільки хто з військових матиме право на звільнення, а й черговість демобілізації. В цьому питанні головним критерієм має стати справедливість, говорить член комітету, аби не було звільнень з формальних підстав. Це питання також обговорювалось в комітеті. "Наприклад, людина отримала два поранення важких, вона воює сьогодні, напевно, вона має першочергове право на звільнення, ніж той, хто служить з 2022-го року, але жодного разу не брав участь у бойових діях", — пояснює Веніславський.

Та наразі над конкретним механізмом працюють, адже "питань дуже багато". За словами Веніславського, ті, хто давно служить, і ті, хто має найбільші заслуги, поступово отримають право на звільнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посилити Сили оборони пропонується з лав заброньованих працівників силових структур. Наразі це не єдина пропозиція до зміни питання бронювання, яка активно обговорюється.