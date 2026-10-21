Украинский дипломат и государственный деятель говорит, что это заявление является классическим примером контрфактического условного суждения.

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Госсекретарь США Марко Рубио похвалил украинских военных за храброе против врага, но в то же время подчеркнул, что без помощи США, включая администрацию Трампа, Украины уже не было бы. ("If it were not for the assistance of the United States, including under the Trump administration, there would be no Ukraine right now…”).

Это заявление является классическим примером контрфактического условного суждения (или контрфактуала) в языкознании, логике и философии истории.

В политологии такие заявления классифицируют как "альтернативная история" или "виртуальная история".

Но тогда будем честными и пойдем по такой логике до конца – Украина осталась бы и если бы капитулировала, то существовала какое-то историческое время с марионеточным российским правительством, с выездом миллионов украинцев в Европу, Канаду и США и продолжением войны в Европе и оккупацией Молдовы, Литвы, Латвии, Эстонии, атак на Словакия с Венгрией не остались бы без внимания)…

Кроме того, сотни тысяч украинцев были бы загнаны в армию окупантов и эта вся армада могла пойти еще дальше (как сейчас происходит на оккупированных территориях).

А где гарантия, что тогда россияне не вернули бы стратегическое ядерное оружие на территорию Украины и с их сегодняшними подходами использовать угрозы оружием массового уничтожения и относительной слабостью экономики и управления не допустили бы какой-то ужасной ошибки и не попытались протестовать способность ответить Вашингтону.

И тогда бы не стало не только Украины, не стало бы США, как собственно и самой РФ…

Поэтому лучше не использовать всякие условные формы суждений, а смелее делать историю на правильной ее стороне, как это сейчас делают украинцы.

Источник: Facebook-страница Валерия Чалого.