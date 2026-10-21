Есть преграда. Поднимут ли зарплаты военным и сколько они получают сейчас

Сейчас вопрос повышения зарплат военным является очень сложным

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Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета единогласно поддержал правки к проекту Государственного бюджета на 2027 год, которыми предлагается повысить зарплаты военных на тыловых должностях на 20%. Однако, несмотря на то, что увеличение денежного довольствия военных остается приоритетом, главным препятствием для этого является нехватка финансового ресурса.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, средства партнеров имеют четкое назначение, поэтому их также нельзя направить на финансирование армии.

Что проголосовали на Комитете?

Народный депутат Украины, член фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что 21 октября Комитет Верховной Рады по бюджету единогласно поддержал правки к проекту Государственного бюджета на 2027 год, согласно которым предлагается пересмотреть зарплаты военных на тыловых должностях. Выплаты предлагается увеличить на 20% — то есть с нынешних 30 тысяч гривен до 36 тысяч гривен.

"Это будет поручение правительству, так что еще предстоит отстоять в зале и затем дожать правительство изменить свое постановление о зарплатах военных. Но это большой шаг, который может сделать Парламент для поднятия зарплат военных", — написал Железняк.

Реально ли увеличить зарплаты военным?

В свою очередь, Федор Вениславский отметил, что сейчас у Украины нет возможности полностью закрыть все потребности Минобороны в 2026 году, а в бюджете на 2027-й расходы на войну еще больше увеличиваются. Поэтому вопрос увеличения выплат будет подниматься по мере появления дополнительных финансовых ресурсов, но конкретных сумм и сроков повышения денежного довольствия он не указал.

"Необходимость постепенного увеличения денежного довольствия военнослужащих в зависимости, прежде всего от сферы деятельности в армии, от характера выполнения боевых задач, это то, что и для президента, и для парламента, и для Кабинета Министров является задачей номер один. Но на сегодня проблемы финансового ресурса колоссальны. Сейчас у нас еще нет возможности полностью закрыть все потребности в 2026 году. Формируем бюджет на 2027 год. Там идет рост расходов на войну. Поэтому действительно ключевой вопрос номер один – это поиск финансового ресурса. Будем по мере возможности расширения этих поступлений, я думаю, также ставить вопросы по увеличению мотивационных выплат для наших военнослужащих", — сказал Вениславский.

Сколько получают военные в 2026 году?

В Министерстве обороны Украины пояснили, что в 2026 году денежное довольствие военных в Украине стартует от 30 тысяч гривен в месяц для тыловых должностей. Однако, вместе с бонусами и боевыми выплатами, оно может достигать 460 000 гривен в месяц в зависимости от зоны выполнения задач и характера боевых действий.

Базовое денежное довольствие военнослужащих

Базовый минимум: от 30 000 грн в месяц (включает оклад по должности, званию и выслуге лет).

Выплата в тылу: 10 000 грн дополнительного вознаграждения ежемесячно для тех, кто находится вне зоны боевых действий и не получает боевых выплат.

Основная часть денежного довольствия военнослужащих. Инфографика МОУ

Дополнительные и боевые выплаты

30 000 грн — за выполнение боевых или специальных задач согласно приказам вне передовой.

50 000 грн — для руководящего состава в штабах и органах управления, осуществляющих оперативное управление войсками на передовой.

70 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях на линии столкновения.

170 000 грн — за выполнение заданий на расстоянии до взводного опорного пункта, в "серой" зоне, на оккупированной территории или территории противника.

Дополнительное вознаграждение 10 000 гривен предусмотрено для тех, кто не получает боевые выплаты. Инфографика МОУ

Суточные набавки и бонусы

20 000 грн в сутки — за участие в действиях по восстановлению (возвращению) утраченных позиций.

40 000 грн в сутки — за участие в штурмовых действиях.

100 000 грн – за каждого захваченного в плен противника.

15 000 грн — за каждого уничтоженного врага в контактном бою (при наличии видеофиксации).

Наибольшие выплаты в армии предусмотрены за самую рискованную работу. Инфографика МОУ

Какой максимальный размер выплат может получить военный

Общая сумма ежемесячных боевых выплат не может превышать 460 000 гривен. Однако базовое денежное довольствие, бонусы за результат боевых действий, а также единовременная помощь за заключение первого контракта добавляются в эту сумму отдельно.

На одном из украинских сервисов по поиску работы также предлагаются вакансии в Вооруженных Силах Украины. В зависимости от должности и условий службы предлагается зарплата от 21 тысячи гривен с возможностью получать до 190 тысяч гривен в месяц.

Вакансии для военных на одном из украинских сервисов по поиску работы

Вакансии для военных на одном из украинских сервисов по поиску работы

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