Взаимные благодарности и документы по Украине: что известно о переговорах Уиткоффа с Путиным

Представитель Трампа выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Американец привез в РФ документы с вариантами подхода к урегулированию войны в Украине.

Уиткофф также выразил надежду, что глава Кремля рассмотрит возможность возобновить переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщают росСМИ.

Предложения после переговоров в Осло

Встреча состоялась в среду, 21 октября, в Константиновском дворце. До этого Уиткофф побывал в Осло, где накануне участвовал в консультациях с украинской стороной и европейскими представителями.

"Переговоры в Осло были продуктивными, есть подвижки", – заявил Уиткофф в Петербурге.

В Норвегии обсуждали гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление, территориальные вопросы и санкции. Президент Украины Владимир Зеленский говорил о механизме гарантий, подобном применению статьи 5 НАТО.

Прекращение потерь и возобновление диалога

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к урегулированию войны в Украине. По словам российского президента, в последнем разговоре Трамп подчеркнул, что конфликт необходимо завершить, чтобы прекратить человеческие потери.

Уиткофф предложил возобновить переговоры с участием России, США и Украины. По его словам, в ходе такого диалога можно обсуждать технические вопросы урегулирования.

Путин также заявил, что Россия готова помочь разрешить иранский кризис. Он объявил об освобождении американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Уиткофф поблагодарил российского президента за это решение.

Справка: Стивен Хаббард – 73-летний гражданин США, который с 2014 года жил в Украине, в городе Изюм Харьковской области.

После начала полномасштабного вторжения РФ российские оккупанты захватили его в плен в апреле 2022 года. В октябре 2024 года суд в Москве приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам заключения по обвинению в якобы "участии в боевых действиях в качестве наемника" на стороне Украины. По данным родственников и правозащитников, Стивен был гражданским пенсионером и в боях не участвовал.

Стивен Хаббард в российском суде/Фото: Getty Images

Дизельная сделка, удобрения и экономические связи

На встрече обсуждали и экономическое сотрудничество. Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении экономических связей с США. Уиткофф рассказал о перспективах отношений после окончания войны.

"У России и США есть перспективы развития экономических отношений после завершения украинского конфликта", – приводят российские СМИ слова Уиткоффа.

От имени Трампа Уиткофф поблагодарил Путина за решение по дизельной сделке. По словам российского президента, после этого цены на мировых рынках снизились на 5–6 процентов. Россия, добавил он, могла бы поставлять на американский рынок больше удобрений.

Заявления Путина и Уиткоффа/Инфографика ИИ

Ранее "Телеграф" сообщал: на фоне объявленного Трампом "энергетического перемирия" Украине следует готовиться к двум сценариям.