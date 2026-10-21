"Это разные люди": новые фото Путина всколыхнули старую теорию о двойниках

Снимки сделаны в военной одежде и на официальном мероприятии

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Пользователи обратили внимание на заметную разницу во внешности президента России Владимира Путина на двух фотографиях, которые, как утверждается, сделаны с разницей всего в один день. Некоторые предположили, что на снимках могут быть разные люди. Теории о двойниках обсуждают уже не первый год, однако достоверных доказательств их использования нет.

Сравнение опубликовал бурятский активист, общественно-политический деятель Доржо Дугаров. На одном кадре Путин запечатлен в военной одежде на фоне маскировочной сетки, на другом – в темно-синем костюме и галстуке на официальном мероприятии.

Автор публикации подчеркнул, что фотографии сделаны в разные дни, и заявил, что на них якобы изображены разные люди.

"Между этими двумя фотоснимками разница в один день. Фото сделаны вчера и позавчера соответственно. Это разные люди. Рассказывайте мне любые сказки, но это разные люди", – написал он.

15 октября 2026 года Путин выступал на форуме «Деловой России»

16 октября Путин появился на вспомогательном пункте управления объединенной группировки российских войск

На этих снимках заметны различия в оттенке кожи, выражении лица и отдельных чертах внешности. Однако по одним фотографиям нельзя установить, действительно ли на них изображен один и тот же человек.

Когда Путина начали подозревать в использовании двойников

Слухи о двойниках российского президента ходят уже много лет. Пользователи интернета не раз сравнивали его фотографии с разных мероприятий, обращая внимание на форму ушей, подбородок, мимику и другие особенности внешности.

В феврале 2020 года Путин сам прокомментировал эту тему в интервью ТАСС. Он признался, что в начале 2000-х ему предлагали использовать двойника для публичных появлений в целях безопасности, особенно во время борьбы с терроризмом. Однако он якобы отказался от этой идеи и не пользовался услугами двойников.

Новая волна обсуждений началась в апреле 2023 года, после поездки Путина в оккупированные Россией районы Украины – в частности, в Херсонскую область и Мариуполь. Пользователи социальных сетей стали сравнивать кадры с этих визитов с другими публичными появлениями кремлевского главы.

Кадры визита якобы Путина в Украину в 2023 году. Фото: скрин из видео

В Кремле тогда отвергли предположения, что вместо Путина на мероприятиях появляются двойники. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал такие утверждения ложью.

В том же году начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что, по его данным, периодически появляются как минимум три двойника Путина. Однако эти утверждения не получили независимого подтверждения.

В июне 2026 года обсуждения возобновились после публикации видео с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева. Пользователи услышали в нем обращение к Путину, которое некоторые истолковали как другое имя.

Также в июне произошел еще один забавный инцидент. Во время встречи с Владимиром Путиным губернатор Курской области Александр Хинштейн, отчитываясь о положении дел в приграничном регионе, допустил неожиданную ошибку. Обращаясь к президенту РФ, чиновник вместо стандартного имени и отчества сказал "Волынич". Пресс-служба Путина попыталась скрыть медийный конфуз и на сайте Кремля обращение было заменено "Владимиром Владимировичем".

Как сообщал "Телеграф", выступление Владимира Путина 1 октября на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" вновь вызвало разговоры о возможной подмене. После этого издание сопоставило архивные фотографии начала 2000-х годов с современными снимками. Сравнение позволяет проследить, как менялась внешность российского президента за годы у власти. Различия на снимках объясняют интерес к этой теме, но не доказывают, что Путина подменяли.