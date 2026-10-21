Калашник: на модернизацию пунктов пропуска с ЕС будет израсходовано 60 млн евро

Деньги дает Европейский инвестиционный банк

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Сегодня Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком на 60 млн евро по проекту "Инфраструктура западной границы Украины". Деньги пойдут на модернизацию пунктов пропуска с государствами-членами ЕС и Молдовой.

Об этом сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

По информации чиновника, в рамках проекта предусмотрена модернизация пунктов пропуска, обустройство подъездных дорог, терминалов, зон ожидания, сервисной инфраструктуры и укрытий. Также будет обновляться оборудование и программное обеспечение для таможенного контроля.

"Это важный шаг для увеличения пропускной способности нашей границы с ЕС и Молдовой. Речь идет о сокращении времени ожидания для пассажиров и грузового транспорта, уменьшении логистических расходов для бизнеса и улучшении условий пересечения границы", — подчеркнул Николай Калашник.

Министр также рассказал, что дополнительными направлениями сотрудничества Украины с Европейским инвестиционным банком могут стать финансирование Планов устойчивости общин, защита объектов критической инфраструктуры, поддержка Укрзализныци, восстановление дорог, модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

"Отдельно работаем над привлечением дополнительного грантового финансирования и технической помощи для реализации этих проектов", — отметил он.