Укр

Уклонистов и СОЧ может стать больше на 20%, – в Раде рассказали, что изменят новые правила бронирования

Автор
Артур Гор
Дата публикации
Читати українською
Руслан Горбенко Новость обновлена 21 октября 2026, 16:52
Руслан Горбенко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Планируется ли арестовывать счета и недвижимость

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

После очередного изменения правил бронирования, которые сейчас разрабатывают в правительстве, в ряды ВСУ попадет не более 10% разбронированных. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Почему Кабмин ищет мобилизационный резерв среди работников с отсрочкой, а не среди уклонистов и СОЧ? Что будет с квотами для ОПК и энергетиков? Готовы ли в Раде вводить жесткие ограничения для нарушителей мобилизационного законодательства? Ответы на эти вопросы читайте в материале.

"Премьер – камикадзе"

Руслан, правительство и премьер-министр Корецкий в частности мотивируют очередное изменение правил бронирования якобы расцветом злоупотреблений в этой сфере. О каких "схемах" мы можем здесь говорить?

А вы в курсе, что у нас 4 тысячи церковных учреждений имеют критичность? Поэтому, когда Корецкий говорит, что есть злоупотребления… Может быть, и есть. Надо проверять.

Мы поднимали вопрос по Министерству обороны, которое предоставляет оборонно-промышленному комплексу возможность бронировать 100% персонала. И показывали статистику: например, предприятие производило дроны на 40 миллионов и там работало 40 человек. А сейчас оно производит на 60 миллионов, а работает уже 400 человек. Есть ли здесь злоупотребление? Ну, я думаю, что есть. Надо проверять. А есть такие случаи, когда предприятие не смогло ни в одном тендере победить и стать поставщиком, но на полгода у них есть возможность бронировать 100% своих работников.

Но я не услышал от Корецкого относительно вопроса бронирования в прифронтовых общинах и областях. Областные военные администрации имеют право предоставлять статус критичности, и там бронирование тоже 100%.

Премьер-министр выступает в роли такого тылового завхоза. Он на себя взял дело камикадзе в плане справедливого решения вопросов, назревших два-три года назад. У этого премьера есть амбиция. Посмотрим.

Он взял на себя вообще решение вопросов обороноспособности и подготовки страны на следующие два года. Что сюда входит? К примеру, реформа ТЦК. Но без общего видения правительством этой проблематики разработать такую программу и реформу просто невозможно.

Первоочередное – критерии определены для предприятий, получающих критичность. Когда мы имеем бронирование 50% персонала, то это в видении премьер-министра экономическое бронирование, а критическое бронирование – это бронирование более 50%.

Забронированных действительно стало гораздо больше за последнее время, как об этом говорит глава Кабмина?

– Возьмем статистику незаконного пересечения границы военнообязанными. Здесь цифры уменьшаются. А количество забронированных увеличивается. И здесь есть основания для того, чтобы разобраться: а почему так? Какие предприятия, сектора экономики этим злоупотребляют? И поднимается вопрос мобилизационного потенциала до конца года – это первый план, к середине следующего года – это второй план, и к концу 2027 года – третий шаг.

Об арестах счетов

Но почему этот мобилизационный потенциал ищут именно среди забронированных, а не среди СОЧ и уклонистов?

– Я был очень удивлен таким сравнением премьера, что сейчас в экономике забронированных больше, чем воюющих людей. Я бы на месте премьера такие сравнения не делал. У нас людей, которые не работают официально, находятся в розыске, плюс СОЧ, также больше, чем воюющих людей.

Но мы не услышали, а как мы будем бороться с СЗЧ и уклонистами? Мы слышали разные инициативы от народных депутатов (блокирование счетов, доступа к государственным услугам. — Ред.), но в большинстве случаев это инициативы не депутатов, а наших военных, которые говорят: "Ну что вы с ними [уклонистами] в политические игры играете? Надо полностью арестовать счета, недвижимость, лишить водительских прав". То есть каким-то образом административно ограничить этих людей в правах, потому что они нарушили те или иные законы.

Почему депутаты не разрабатывают и не представляют собственные законопроекты на эту тему?

– Сейчас это настолько токсичная тема… У многих народных депутатов просто нет либо яиц, либо политической воли. Слушайте, по этой теме я в свой адрес в соцсетях столько угроз прочитал (и по отношению к себе и семье), поэтому, я думаю, на это политической воли ни у одного депутата не будет.

Но мы услышали от Корецкого, что такая инициатива будет от премьер-министра. Это должен делать Верховный главнокомандующий вместе с главнокомандующим и министром обороны. Сам министр обороны, единолично, этот вопрос не решит. А экономическое бронирование — полностью полномочие правительства.

Это непопулярное решение об ограничении прав уклонистов и СОЧ, но будем ждать его [Корецкого] инициативы в стенах Верховной Рады.

Полномочия экономического бронирования и признания критичности – это сто процентов полномочия правительства. Законодательной базы в этом направлении нет. Это прописано только постановлениями. Мы по закону о мобилизации только отсрочку предусмотрели.

"Бюджет недееспособен"

Не рискует ли государство потерять больше, чем получить, если начнет разбронировать работников?

– В течение четырех лет экономика Украины полностью обеспечивала поступления, которые мы тратили на ВСУ. И только на пятый год [полномасштабной войны] помощь наших партнеров начала поступать в том числе на обеспечение ВСУ, заработную плату. Поэтому очень осторожно нужно подходить к бронированию людей на гражданских предприятиях, имеющих, по мнению премьер-министра, экономическое бронирование (то есть 50%).

Бизнес находится под очень высоким давлением со стороны врага. И программы по компенсациям относительно льготного кредитования, страхования, они просто не работают. Страховой рынок не работает, никакой помощи бизнесу нет, и для того, чтобы и дальше защищать страну, бизнес нуждается в поддержке. Либо нам придется просить больше денег у партнеров, либо вместе с правительством разрабатывать такие условия для бизнеса, которые будут его защищать и давать возможность хоть как-то работать.

Откровенно говоря, бюджет на 2027 год, запланированный правительством, можно назвать фейковым. Он точно недееспособен. Абсолютно. Показатели в экономике не соответствуют запланированному на 2026 год. А поступления от налогов в 2027 году от гражданской экономики [в проекте бюджета] еще увеличиваются. Но оснований для этого нет.

Ваши коллеги предлагают искать мобилизационный потенциал среди правоохранительных блоков. Как относитесь к такой идее?

У нас 130 тысяч пенсионеров от 40 до 60 лет, умеющих обращаться с оружием, а ТЦК их не видит. Что за привилегии такие? Кроме того, там бешеные пенсии.

Во-вторых, очень много было случаев, когда прокуроры получали инвалидность. Можно назвать ее фейковой, но все же каждый случай нужно проверять. У нас с 2022 года количество людей со статусом инвалидности увеличилось на 360 тысяч. Если сравнивать с 2021 годом, то каждый год статус инвалидности получали на 100-150% больше.

Также поднимается вопрос, а что мы будем делать с высшими учебными заведениями, где по закону предоставляется отсрочка студентам, получающим первое образование или ученую степень.

О снижении квот

Возможное уменьшение квот для ОПК больно ударит по отрасли?

– Если мы хотим снизить уровень [квот бронирования] со 100% до 85%, то секторально нужно смотреть. Как это повлияет на энергетический сектор, на обороноспособность страны? Поэтому важно адресно подходить к этому аудиту. Надо это делать системно, чтобы государство понимало, что мы получаем, если мы трогаем сектор экономики, где 100% бронирование.

У нас Defence City НДС не платит, налог на прибыль не платят, случай в компании "Вирій" показал, что заработную плату они платят на ФОП (не хотят они платить 45% налога с заработной платы). Это личное дело каждого предприятия, но эти предприятия ожидают того, что государство им будет давать "спасательный жилет".

А в это время очень много релоцированных предприятий мечтают получить 50% бронирования, чтобы хоть как-то работать и что-то зарабатывать. А мы даем такие льготы предприятиям ОПК, мы видим нарушения и не видим аудита работы этих предприятий. Поэтому, в принципе, премьер поднимает правильные вопросы.

А уменьшение квоты для энергетиков?

– Если мы уберем все злоупотребления, то урезать квоты не придется. Нужно ли ремонтировать каждый день 24/7 наши сети? Да, нужно. Нужны ли эти специалисты? Нужны. Но так же и по ОПК. Сборочный цех должен работать, конструкторский отдел должен работать, но если там водитель забронирован… Ну слушайте, у нас очень много ветеранов, демобилизовавшихся из-за ранений, получили статус инвалидности.

Люди хотят идти охранниками на склады РЭБов, дронов, даже зарплату можете не платить, потому что бронь нужна. Так должно быть. Поэтому здесь действительно нужно что-то менять.

Подобное мы слышим и от главнокомандующего по ТЦК: если там не УБД, то он не должен там работать. Предлагали ли депутаты это? Да, предлагали. Была ли государственная воля на это у некоторых паркетных генералов и Генштаба? Скорее, не было. Потому что очень много знакомых, родственников по звонку: "А вот меня задержали". И просто предлагали этим знакомым, давайте вы будете работать в роте охраны при ТЦК. Поэтому, когда есть системная проблема и о ней все знают, но нет политической воли, одному человеку точно трудно эту проблему решить.

Уклонистов может стать больше

Сколько реально ВСУ могут получить новых рекрутов от пересмотра системы бронирования? Ведь не факт, что те, кого сегодня разбронируют, завтра не станут уклонистами.

– Окей, мы делаем аудит этих предприятий, находим злоупотребления, директора увольняют этих людей, а потом эти люди уклоняются. То есть было плюс-минус 200-300 тысяч СЗЧ и где-то 1,3-1,5 миллиона уклонистов, и их просто станет больше на 20%. Какой результат? В экономике по налогам – "минус". До ТЦК больше людей не дошло. Нацполиция не берет на себя полномочия по поиску и розыску этих людей, а ТЦК просто физически не может справиться с этим. И здесь скорее первый кирпич начал закладываться относительно действительно глобальных изменений по справедливости.

Если мы не изменим подход к ответственности уклонистов и СОЧ, то в ряды ВСУ попадет максимум 5–10% из тех, кто будет разбронирован. Если это не делать системно, это будет просто пшик и выстрел в ногу экономики Украины.

Когда все же стоит ожидать обновленных правил бронирования? Когда будет окончательно принято и доработано постановление Кабмина?

– Оно должно было выйти 19 октября, но правительство попросило еще пять дней на доработку.

Что дорабатывают?

– Они увидели зарегистрированное постановление Верховной Рады. Это (первая редакция постановления КМУ. — Ред.) возмутило многих депутатов и бизнес, имеющий 50% квоты на право бронирования. То есть предохранитель несправедливости в парламенте точно есть, и, если решение правительства будет несправедливым, Верховная Рада быстро отреагирует на отмену постановления Кабмина. Премьер начинает понемногу понимать, что нахрапом вопрос не решить, а нужно подходить комплексно: аудит инвалидности, студентов. И, если откровенно, военные ставят вопрос о выезжающей молодежи.

Теги:
#Мобилизация #Бронирование #Уклонист #Руслан Горбенко #ТЦК #СОЧ