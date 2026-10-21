Уклонистов и СОЧ может стать больше на 20%, – в Раде рассказали, что изменят новые правила бронирования

Планируется ли арестовывать счета и недвижимость

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После очередного изменения правил бронирования, которые сейчас разрабатывают в правительстве, в ряды ВСУ попадет не более 10% разбронированных. Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко.

Почему Кабмин ищет мобилизационный резерв среди работников с отсрочкой, а не среди уклонистов и СОЧ? Что будет с квотами для ОПК и энергетиков? Готовы ли в Раде вводить жесткие ограничения для нарушителей мобилизационного законодательства? Ответы на эти вопросы читайте в материале.

"Премьер – камикадзе"

– Руслан, правительство и премьер-министр Корецкий в частности мотивируют очередное изменение правил бронирования якобы расцветом злоупотреблений в этой сфере. О каких "схемах" мы можем здесь говорить?

– А вы в курсе, что у нас 4 тысячи церковных учреждений имеют критичность? Поэтому, когда Корецкий говорит, что есть злоупотребления… Может быть, и есть. Надо проверять.

Мы поднимали вопрос по Министерству обороны, которое предоставляет оборонно-промышленному комплексу возможность бронировать 100% персонала. И показывали статистику: например, предприятие производило дроны на 40 миллионов и там работало 40 человек. А сейчас оно производит на 60 миллионов, а работает уже 400 человек. Есть ли здесь злоупотребление? Ну, я думаю, что есть. Надо проверять. А есть такие случаи, когда предприятие не смогло ни в одном тендере победить и стать поставщиком, но на полгода у них есть возможность бронировать 100% своих работников.

Но я не услышал от Корецкого относительно вопроса бронирования в прифронтовых общинах и областях. Областные военные администрации имеют право предоставлять статус критичности, и там бронирование тоже 100%.

Премьер-министр выступает в роли такого тылового завхоза. Он на себя взял дело камикадзе в плане справедливого решения вопросов, назревших два-три года назад. У этого премьера есть амбиция. Посмотрим.

Он взял на себя вообще решение вопросов обороноспособности и подготовки страны на следующие два года. Что сюда входит? К примеру, реформа ТЦК. Но без общего видения правительством этой проблематики разработать такую программу и реформу просто невозможно.

Первоочередное – критерии определены для предприятий, получающих критичность. Когда мы имеем бронирование 50% персонала, то это в видении премьер-министра экономическое бронирование, а критическое бронирование – это бронирование более 50%.

– Забронированных действительно стало гораздо больше за последнее время, как об этом говорит глава Кабмина?

– Возьмем статистику незаконного пересечения границы военнообязанными. Здесь цифры уменьшаются. А количество забронированных увеличивается. И здесь есть основания для того, чтобы разобраться: а почему так? Какие предприятия, сектора экономики этим злоупотребляют? И поднимается вопрос мобилизационного потенциала до конца года – это первый план, к середине следующего года – это второй план, и к концу 2027 года – третий шаг.

Об арестах счетов

– Но почему этот мобилизационный потенциал ищут именно среди забронированных, а не среди СОЧ и уклонистов?

– Я был очень удивлен таким сравнением премьера, что сейчас в экономике забронированных больше, чем воюющих людей. Я бы на месте премьера такие сравнения не делал. У нас людей, которые не работают официально, находятся в розыске, плюс СОЧ, также больше, чем воюющих людей.

Но мы не услышали, а как мы будем бороться с СЗЧ и уклонистами? Мы слышали разные инициативы от народных депутатов (блокирование счетов, доступа к государственным услугам. — Ред.), но в большинстве случаев это инициативы не депутатов, а наших военных, которые говорят: "Ну что вы с ними [уклонистами] в политические игры играете? Надо полностью арестовать счета, недвижимость, лишить водительских прав". То есть каким-то образом административно ограничить этих людей в правах, потому что они нарушили те или иные законы.

– Почему депутаты не разрабатывают и не представляют собственные законопроекты на эту тему?

– Сейчас это настолько токсичная тема… У многих народных депутатов просто нет либо яиц, либо политической воли. Слушайте, по этой теме я в свой адрес в соцсетях столько угроз прочитал (и по отношению к себе и семье), поэтому, я думаю, на это политической воли ни у одного депутата не будет.

Но мы услышали от Корецкого, что такая инициатива будет от премьер-министра. Это должен делать Верховный главнокомандующий вместе с главнокомандующим и министром обороны. Сам министр обороны, единолично, этот вопрос не решит. А экономическое бронирование — полностью полномочие правительства.

Это непопулярное решение об ограничении прав уклонистов и СОЧ, но будем ждать его [Корецкого] инициативы в стенах Верховной Рады.

Полномочия экономического бронирования и признания критичности – это сто процентов полномочия правительства. Законодательной базы в этом направлении нет. Это прописано только постановлениями. Мы по закону о мобилизации только отсрочку предусмотрели.

"Бюджет недееспособен"

– Не рискует ли государство потерять больше, чем получить, если начнет разбронировать работников?

– В течение четырех лет экономика Украины полностью обеспечивала поступления, которые мы тратили на ВСУ. И только на пятый год [полномасштабной войны] помощь наших партнеров начала поступать в том числе на обеспечение ВСУ, заработную плату. Поэтому очень осторожно нужно подходить к бронированию людей на гражданских предприятиях, имеющих, по мнению премьер-министра, экономическое бронирование (то есть 50%).

Бизнес находится под очень высоким давлением со стороны врага. И программы по компенсациям относительно льготного кредитования, страхования, они просто не работают. Страховой рынок не работает, никакой помощи бизнесу нет, и для того, чтобы и дальше защищать страну, бизнес нуждается в поддержке. Либо нам придется просить больше денег у партнеров, либо вместе с правительством разрабатывать такие условия для бизнеса, которые будут его защищать и давать возможность хоть как-то работать.

Откровенно говоря, бюджет на 2027 год, запланированный правительством, можно назвать фейковым. Он точно недееспособен. Абсолютно. Показатели в экономике не соответствуют запланированному на 2026 год. А поступления от налогов в 2027 году от гражданской экономики [в проекте бюджета] еще увеличиваются. Но оснований для этого нет.

– Ваши коллеги предлагают искать мобилизационный потенциал среди правоохранительных блоков. Как относитесь к такой идее?

– У нас 130 тысяч пенсионеров от 40 до 60 лет, умеющих обращаться с оружием, а ТЦК их не видит. Что за привилегии такие? Кроме того, там бешеные пенсии.

Во-вторых, очень много было случаев, когда прокуроры получали инвалидность. Можно назвать ее фейковой, но все же каждый случай нужно проверять. У нас с 2022 года количество людей со статусом инвалидности увеличилось на 360 тысяч. Если сравнивать с 2021 годом, то каждый год статус инвалидности получали на 100-150% больше.

Также поднимается вопрос, а что мы будем делать с высшими учебными заведениями, где по закону предоставляется отсрочка студентам, получающим первое образование или ученую степень.

О снижении квот

– Возможное уменьшение квот для ОПК больно ударит по отрасли?

– Если мы хотим снизить уровень [квот бронирования] со 100% до 85%, то секторально нужно смотреть. Как это повлияет на энергетический сектор, на обороноспособность страны? Поэтому важно адресно подходить к этому аудиту. Надо это делать системно, чтобы государство понимало, что мы получаем, если мы трогаем сектор экономики, где 100% бронирование.

У нас Defence City НДС не платит, налог на прибыль не платят, случай в компании "Вирій" показал, что заработную плату они платят на ФОП (не хотят они платить 45% налога с заработной платы). Это личное дело каждого предприятия, но эти предприятия ожидают того, что государство им будет давать "спасательный жилет".

А в это время очень много релоцированных предприятий мечтают получить 50% бронирования, чтобы хоть как-то работать и что-то зарабатывать. А мы даем такие льготы предприятиям ОПК, мы видим нарушения и не видим аудита работы этих предприятий. Поэтому, в принципе, премьер поднимает правильные вопросы.

– А уменьшение квоты для энергетиков?

– Если мы уберем все злоупотребления, то урезать квоты не придется. Нужно ли ремонтировать каждый день 24/7 наши сети? Да, нужно. Нужны ли эти специалисты? Нужны. Но так же и по ОПК. Сборочный цех должен работать, конструкторский отдел должен работать, но если там водитель забронирован… Ну слушайте, у нас очень много ветеранов, демобилизовавшихся из-за ранений, получили статус инвалидности.

Люди хотят идти охранниками на склады РЭБов, дронов, даже зарплату можете не платить, потому что бронь нужна. Так должно быть. Поэтому здесь действительно нужно что-то менять.

Подобное мы слышим и от главнокомандующего по ТЦК: если там не УБД, то он не должен там работать. Предлагали ли депутаты это? Да, предлагали. Была ли государственная воля на это у некоторых паркетных генералов и Генштаба? Скорее, не было. Потому что очень много знакомых, родственников по звонку: "А вот меня задержали". И просто предлагали этим знакомым, давайте вы будете работать в роте охраны при ТЦК. Поэтому, когда есть системная проблема и о ней все знают, но нет политической воли, одному человеку точно трудно эту проблему решить.

Уклонистов может стать больше

– Сколько реально ВСУ могут получить новых рекрутов от пересмотра системы бронирования? Ведь не факт, что те, кого сегодня разбронируют, завтра не станут уклонистами.

– Окей, мы делаем аудит этих предприятий, находим злоупотребления, директора увольняют этих людей, а потом эти люди уклоняются. То есть было плюс-минус 200-300 тысяч СЗЧ и где-то 1,3-1,5 миллиона уклонистов, и их просто станет больше на 20%. Какой результат? В экономике по налогам – "минус". До ТЦК больше людей не дошло. Нацполиция не берет на себя полномочия по поиску и розыску этих людей, а ТЦК просто физически не может справиться с этим. И здесь скорее первый кирпич начал закладываться относительно действительно глобальных изменений по справедливости.

Если мы не изменим подход к ответственности уклонистов и СОЧ, то в ряды ВСУ попадет максимум 5–10% из тех, кто будет разбронирован. Если это не делать системно, это будет просто пшик и выстрел в ногу экономики Украины.

– Когда все же стоит ожидать обновленных правил бронирования? Когда будет окончательно принято и доработано постановление Кабмина?

– Оно должно было выйти 19 октября, но правительство попросило еще пять дней на доработку.

– Что дорабатывают?