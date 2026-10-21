"Нет яиц или политической воли". Нардеп объяснил, почему никто не подает закон против уклонистов

Руслан Горбенко рассказал об угрозах из-за обсуждения ограничений и заявил, что в Раде ждут инициативы премьера

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В Верховной Раде не спешат разрабатывать законодательные инициативы по ограничению прав уклонистов на период мобилизации и военнослужащих, самовольно оставивших части (СЗЧ). Причина – политическая токсичность темы и угрозы в адрес народных депутатов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко: Уклонистов и СЗЧ может стать больше на 20% – в Раде рассказали, что изменят новые правила бронирования .

Почему депутаты не берутся за ограничения для уклонистов

На вопрос, почему парламентарии не разрабатывают и не подают законопроекты на эту тему, Горбенко ответил, что обсуждение таких мер вызывает резкую реакцию. Судя по собственному опыту, он не ожидает, что депутаты возьмут на себя эту инициативу.

"Сейчас это настолько токсичная тема… У многих народных депутатов просто нет ни яиц, ни политической воли. На эту тему я прочитал в соцсетях столько угроз в свой адрес – и в отношении себя, и семьи, – поэтому, думаю, ни у одного депутата не будет на это политической воли", – сказал Руслан Горбенко.

Каких мер требуют военные

Народный депутат также усомнился в сравнении премьер-министра, заявившего, что количество забронированных работников превышает количество военных на фронте. Горбенко подчеркнул, что при оценке мобилизационного потенциала следует учитывать и тех, кто официально не трудоустроен, находится в розыске или самовольно оставил воинскую часть. При этом, по его словам, власти до сих пор не представили четкого плана борьбы с уклонением от мобилизации и СЗЧ.

Среди обсуждаемых мер – блокировка счетов и доступа к государственным услугам, арест недвижимости и лишение водительских прав. Горбенко утверждает, что в большинстве случаев за такими предложениями стоят военные, хотя публично их озвучивают народные депутаты.

"Мы слышали разные инициативы от народных депутатов, но в большинстве случаев это инициативы не депутатов, а наших военных, которые говорят: "Ну что вы с ними в политические игры играете? Нужно полностью арестовать счета, недвижимость, лишить водительских прав"", – рассказал Руслан Горбенко.

По словам Горбенко, премьер-министр Корецкий сообщил, что соответствующая инициатива поступит от него. Сам народный депутат считает, что вопрос ограничений должны совместно решать Верховный главнокомандующий, главнокомандующий и министр обороны: единолично глава оборонного ведомства с этим не справится.

"Это непопулярное решение об ограничении прав уклонистов и СЗЧ, но будем ждать его инициативы в стенах Верховной Рады", – сказал Руслан Горбенко, имея в виду Корецкого.

Отдельно депутат подчеркнул, что экономическое бронирование и признание предприятий критически важными полностью относятся к полномочиям правительства. По его словам, эти вопросы урегулированы постановлениями, а в законе о мобилизации депутаты предусмотрели только отсрочку.