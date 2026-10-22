Антикорупція в Україні перетворюється на політичний бізнес, — Постернак

За словами експерта, окремих політиків антикорупціонери "атакують" із більшим інтересом

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В Україні сформувалася ціла індустрія боротьби з корупцією, представники якої отримали значний медійний, фінансовий та політичний вплив. Однак дедалі гостріше постає питання, чи не використовуються антикорупційні кампанії для вибіркового тиску на політиків замість боротьби з корупційними схемами.

Про це заявив політолог Олег Постернак.

"Ми створили цілу антикорупційну індустрію. Із власними бюджетами, міжнародними партнерами, громадськими організаціями, медійними структурами та політичним впливом", — зазначив експерт.

Особливу увагу Постернак приділив вибірковості публічних атак.

"Чому одних політиків атакують із максимальною інтенсивністю, а до інших, зокрема до впливових гравців у сфері оборонних закупівель, виникає значно менше публічних претензій?" — запитав він.

На думку політолога, така ситуація змушує замислитися, хто визначає пріоритети антикорупційних кампаній і наскільки вони залежать від політичних інтересів.

При цьому масштабні корупційні проблеми залишаються в ТЦК, на митниці, в оборонці, тютюновому та гральному бізнесі.

Постернак вважає, що боротьба з корупцією ризикує перетворитися на окремий бізнес і політичний інструмент, для якого власне існування та вплив стають важливішими за практичні результати.

"У підсумку Україна ризикує опинитися в замкненому колі: корупція послаблює державу, а політизована антикорупційна система не здатна забезпечити достатнього результату", — наголосив він.

За словами експерта, наслідком цього може стати не лише втрата бюджетних ресурсів, а й послаблення економічної самостійності країни.