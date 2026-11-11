Захватили парковку: во Львове заметили необычную компанию возле торгового центра (видео)

Кадры необычной прогулки опубликовали 11 ноября

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Во Львове ночью заметили стадо коз возле торгово-развлекательного центра Victoria Gardens. Животные организованной группой бегали по парковке и пересекали дорогу рядом с ТРЦ.

Видео опубликовал местный телеграм-канал "Типичный Львов". В публикации сообщили, что рогатые наматывали круги возле торгового центра.

Торгово-развлекательный центр Victoria Gardens расположен во Франковском районе Львова, на улице Кульпарковской, в западной части города.

Откуда именно взялись козы и кому они принадлежат, пока неизвестно. В то же время это не первый случай, когда рогатых животных замечают возле Victoria Gardens. В августе 2025 года в местных пабликах уже распространяли видео с козами возле торгового центра. Рядом с животными также был пастух.

Тогда некоторые львовяне выразили обеспокоенность безопасностью животных и людей из-за появления коз возле торгового комплекса.

Как сообщал "Телеграф", в центре Полтавы женщина выгуливала козу по оживленной улице.

Также ранее необычного "любимца" замечали и в Ивано-Франковске. На видео мужчина вел козу на поводке прямо по улице.